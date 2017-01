El Gobierno de México defiende la importancia del turismo para combatir los "estereotipos"

17/01/2017 - 18:09

El ministro de Turismo mexicano, Enrique de la Madrid, ha defendido la importancia del sector turístico para combatir "estereotipos" y, ante la "cerrazón" de dirigentes como el estadounidense Donald Trump, ha abogado por "abrir más" a México a visitantes e inversores.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

De La Madrid, que ha asistido a un almuerzo organizado por 'El Economista', ha abogado por el aperturismo como herramienta fundamental de desarrollo, en un momento precisamente en el que el futuro mandatario de Estados Unidos aboga por cerrar filas.

Sin referirse directamente a Trump, el ministro mexicano ha asegurado que quienes quieren "meterse en la cueva" en lugar de plantear "políticas serias" terminan trascendiendo el proteccionismo económico y cayendo en un "aislamiento intelectual".

Trump cargó contra los mexicanos durante el discurso en el que anunció su candidatura a las primarias republicanas y ha prometido construir un muro en la frontera sur para combatir la inmigración. La incertidumbre política se ha terminado trasladando al terreno económico, con una devaluación del peso.

De la Madrid ha ironizado con el coste de los mensajes de Trump: "Cada tuit nos cuesta 50 centavos de peso". Aunque ha asegurado que el desplome tendrá un "límite", ha admitido la "preocupación" de su Gobierno por una inestabilidad a la que aún no se atreve a poner cifras en términos de consecuencias.

El ministro mexicano, no obstante, sí que ha advertido a Trump de que no puede echar la culpa al país vecino de todo lo que pase y ha asegurado que la pérdida de empleos en el sector de la automoción en Estados Unidos no se debe a México, sino a la "automatización" de la industria, que "afecta al mundo entero".

Asimismo, De la Madrid ha advertido de que la industria del automóvil en México genera indirectamente seis millones de empleos en Estados Unidos.

CIFRAS

En términos turísticos, el vínculo entre los dos países es intenso, como lo demuestra el hecho de que el 85 por ciento de los turistas que visitan cada año México proceden de Estados Unidos. El Gobierno de Enrique Peña Nieto aspira a que este porcentaje se reduzca progresivamente, no porque "no se quiera" a los estadounidense, sino porque ve necesario "diversificar".

En aras de esta diversificación México también quiere ampliar su imagen más allá del "turismo de sol y playa" y lanzar iniciativas que la acerquen a todo tipo de público. De la Madrid ha puesto de ejemplo la presencia de México en la película de James Bond 'Spectre' y la organización del Gran premio de Fórmula 1.

SEGURIDAD

El ministro de Turismo ha admitido que aún queda trabajo por hacer para eliminar ciertos clichés como el de que México no es un país seguro. "México es esencialmente seguro en sus destinos turísticos", ha subrayado, si bien acto seguido ha admitido que aún existen instituciones "insuficientemente fortalecidas" como la Policía.

El tiroteo ocurrido el lunes de madrugada en una discoteca de Playa del Carmen (Quintana Roo) es una "llamada de atención" sobre estos riesgos, toda vez que se trata de un incidente "muy lamentable" sobre el que ya trabajan las autoridades locales "para que no se vuelva a repetir".

"La seguridad es el elemento número uno de la promoción turística", ha apostillado De la Madrid, quien también ha incidido en el turismo como instrumento de desarrollo para las poblaciones locales. Los destinos más frecuentados, ha agregado, "tienen niveles de marginación más bajos" que otras zonas del país.