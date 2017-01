Facebook tarda dos semanas en borrar el suicidio en directo de una niña de 12 años

Los parientes borraron el clip, pero se hizo viral en pocos minutos

La niña se quitó la vida después de reconocer que habían abusado de ella

Logo de Facebook. Imagen: archivo

Katelyn Nicole Davis, una niña de 12 años de Polk (Georgia, Estados Unidos), se suicidó el 30 de diciembre de 2016. La joven lo hizo en directo, en un vídeo de Facebook Live. La grabación, de 43 minutos, pronto se hizo viral y saltó a todas las plataformas, las cuales se apresuraron a censurarla. Todas menos Facebook, que ha tardado dos semanas en borrar todo rastro posible de su red social.

En el vídeo se veía cómo la niña preparaba su muerte. Ató una soga a un árbol y se ahorcó justo después de pronunciar unas emotivas palabras. Al parecer, un pariente suyo había abusado de ella sexualmente unos días antes. Ahora la policía está investigando la posible relación de familiares en la muerte de la joven.

"Perdón por no ser lo suficientemente guapa. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho", dijo Katelyn justo antes de suicidarse.

YouTube, plataforma a la que el vídeo saltó rápidamente después de su emisión, lo retiró inmediatamente argumentando que violaba su política de contenido violento o gráfico. Por su parte, la red social creada por Mark Zuckerberg ha tardado dos semanas en eliminarlo del todo, lo que choca con su política y sus normas comunitarias.