Duterte asegura que si quisiera podría instaurar la ley marcial y quien lo niegue debería "callarse"

18/01/2017 - 15:19

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha asegurado que si quisiera podría instaurar la ley marcial, aunque parece que la descarta, y ha añadido que cualquiera que lo ponga en duda debería "callarse".

MANILA, 18 (Reuters/EP)

El exfiscal ha amenazado varias veces con instaurar un régimen militar para acabar con la guerra contra las drogas y ha asegurado que tiene el poder para aprobar la ley marcial, aunque la Constitución establece que sólo puede ser declarada en caso de invasión o rebelión, cuando la seguridad pública se vea en peligro.

Duterte ha sido criticado por la oposición por actuar de manera autoritaria y por intentar evitar la Constitución. Algunos le han ridiculizado por sus declaraciones contradictorias sobre la ley marcial.

"No declararé la ley marcial y, si lo hago, no haré ruido", ha asegurado este miércoles en un discurso. "Y si me preguntan, ¿cuál es el fundamento? Hijo de puta, no es asunto tuyo", ha añadido.

El Congreso puede anular las declaraciones del presidente, al igual que el Tribunal Supremo, pero no hay ningún apartado en la Constitución que explique cuál de las dos instituciones prevalecerá si no están de acuerdo.

"¿Quién decide ahora? El Tribunal Supremo dice 'no'. El Congreso dice 'sí'. ¿Quién decide? El presidente. Yo", ha asegurado Duterte.