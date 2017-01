Toma de posesión de Trump: guía y horarios para no perderse los actos de investidura en Washington

Donald Trump aterrizó el pasado miércoles en Washington D. C. donde a partir de este jueves dará comienzo la investidura que le llevará a ser el 45 presidente de la historia de Estados Unidos. A la capital del país se espera la llegada de miles de seguidores y detractores del magnate y para ello los servicios de seguridad han planeado un fuerte dispositivo policial que blindará la ciudad capitolina.

En un acto al que asistirán alrededor de 900.000 personas, Donald Trump y Mike Pence jurarán sus cargos como presidente y vicepresidente de EEUU. Este será el episodio central que lleve al que fuese candidato por el Partido Republicano a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero antes de ello, toda su comitiva tendrá que asistir a diversos actos y celebraciones desde este jueves 19 hasta el próximo sábado 21 de enero.

Una ceremonia para la que el principal protagonista ya ha comenzado a prepararse a través de la red social Twitter donde ha publicado el siguiente mensaje: "La gente está llegando a Washington en cifras de récord. Los motoristas por Trump están en camino. ¡Será un gran jueves, viernes y sábado!"

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday!