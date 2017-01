Ogier confía en su "experiencia" en el inicio del Mundial de rallies

AFP 19/01/2017 - 18:23

El francés Sebastien Ogier, campeón mundial de las cuatro últimas temporadas, aborda sin grandes referencias la 85ª edición del rally de Montecarlo, que abre el campeonato mundial WRC de 2017 este jueves, pero confía en su "experiencia".

"He hecho dos días en Suecia en la nieve y dos días de pruebas en Montecarlo. He tratado sobre todo de poder comprender las reacciones del coche. No he tenido realmente tiempo para cambiar muchas cosas, comenzamos sin verdaderas referencias", explicó Ogier sobre cómo llega a la primera carrera de la temporada, esperando que su "experiencia" le ayude a salir airoso.

"Es un nuevo capítulo en el WRC y todo el mundo se pregunta sobre ello, con la llegada de nuevos coches. Debemos ser a la vez rápidos y constantes", añadió.

Sobre el mítico rally de Montecarlo, creado en 1911, Ogier destacó la historia que rodea a la prueba.

"Tiene una historia muy larga este rally, con lugares míticos como Mónaco. Es una sensación que se acentúa conmigo porque nací en Gap (sur de Francia, cerca del Principado). Desde pequeño he visto pasar el rally de Montecarlo cerca de mi casa. Para mí es el mayor de los rallies y el que me gusta más ganar", aseveró.

