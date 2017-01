McGuinness no liderará el Sinn Féin en las próximas elecciones norirlandesas

19/01/2017 - 19:39

El exviceministro principal de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, ha anunciado que no liderará el Sinn Féin en las elecciones del 2 de marzo, aunque ha atribuido la decisión a motivos de salud y no a discrepancias internas.

LONDRES, 19 (EUROPA PRESS)

McGuinness, que durante la última década ha ejercido de 'número dos' del Gobierno de coalición norirlandés, dimitió este mes por desavenencias con la ministra principal, Arlene Foster, del Partido Unionista del Ulster (DUP), a cuenta de un controvertido programa energético.

Su dimisión obligó al Gobierno británico a convocar elecciones anticipadas y este jueves McGuinness, de 66 años, ha confirmado que no será él quien lidere al Sinn Féin.

"No me siento físicamente capaz de segur en mi puesto actual y pro tanto he decidido dejar paso a un nuevo líder", ha explicado McGuinness, antiguo miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA). El Sinn Féin no ha informado de los detalles de su estado, pero la cadena RTE ha asegurado que sufre una enfermedad cardiaca.

Según su declaración, ya había pactado un plan de "transición" con el presidente del partido, Gerry Adams, de tal forma que tenía previsto abandonar el cargo el próximo mes de mayo. "Desafortunadamente, mi salud y la actual crisis han dado al traste con el calendario", ha dicho.

McGuinness, no obstante, ha reiterado su compromiso con los valores del Sinn Féin, del que seguirá siendo "parte entusiasta", y ha reafirmado su "pleno" apoyo para el nuevo líder.