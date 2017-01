China impondrá límites salariales a sus clubes de fútbol

AFP 20/01/2017 - 13:16

China va a imponer techos salariales a los clubes de fútbol y escrutará sus finanzas, anunciaron las autoridades del gigante asiático, en un nuevo intento por limitar las sumas astronómicas para la contratación de jugadores extranjeros.

Los equipos tendrán a partir de ahora que suministrar informaciones detalladas sobre su situación presupuestaria, incluidas sus fuentes de financiación, indicó la Federación China de Fútbol (CFA) en un comunicado. Los techos salariales se definirán en función de los ingresos del club, precisó.

Los equipos de la Super League china (1ª división) invirtieron durante el último año grandes cantidades, a menudo muy por encima del precio de mercado, para atraer a estrellas como el brasileño Oscar (ex Chelsea), el colombiano Jackson Martínez (ex Atlético de Madrid) o los argentinos Ezequiel Lavezzi (ex París SG) y Carlos Tevez (ex Boca Juniors).

Ese último, el 'Apache' Tevez, recibirá en el Shanghai Shenhua 38 millones de euros por temporada (40 millones de dólares), lo que le convierte en el futbolista con mayor salario del mundo.

Los clubes invierten "sumas extremadamente importantes" para sus fichajes y ahora tendrán que invertir de manera proporcional en la formación de jóvenes futbolistas, indicó la Federación. No se detalló sin embargo si se castigará con multas a los clubes que no respeten los techos salariales.

La Federación había limitado ya el lunes a tres el número de futbolistas extranjeros que pueden ser alineados por cada equipo en los partidos, en vez de los cuatro que se autorizaban anteriormente. También impuso a los equipos que jueguen en cada partido con al menos dos jóvenes chinos Sub-23, para ayudar a desarrollar el fútbol nacional.

Las nuevas medidas intentar combatir "las crecientes inversiones irracionales", la debilidad del sistema de formación y la falta de financiación de los estadios y las estructuras de entrenamiento.

La temporada de la Super League china comienza a principios de marzo.

Las cantidades pagadas en el fútbol suscitan una gran polémica en China, donde se critica a menudo la falta de fondos para la formación de los futbolistas nacionales. La selección china es apenas 81ª en el ránking mundial de la FIFA.

