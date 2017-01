Trump jura el cargo y se convierte en el 45 presidente de EEUU: "Desde hoy, América primero"

Teníamos que tener a TRUMP aqui y no los sucedáneos de políticos que tenemos, y que para terminar de cagarla, forman una masa de ladrones, mangantes e inútiles.



Y no hace falta citar a Bárcenas, Rajoy, Zapatero, Felipe o Aznar. Todos sabemos quiénes son parte de las bandas de España.



El no accede a la política para forrarse o no disparar chícharo, como sucede aquí.



Tomen ejemplo, politicuchos!



También juan carlitos y su barbarita, fijense y aprendan, al menos a dar una imagen de honestidad aunque carezcan de ella, por respeto al menos a quienes le hemos pagado los garbanzos toda la vida.



Muchas gracias.