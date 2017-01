Arranca la concentración en Washington de la Marcha de las Mujeres contra Donald Trump

21/01/2017 - 16:04

Miles de personas se encuentran ya en las calles de Washington D.C. a la espera del comienzo, a las 16.00 -- hora peninsular española -- de la Marcha de las Mujeres contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una concentración global que ya ha comenzado en ciudades como Sídney, Londres, París o Dublín.

NUEVA YORK, 21 (EUROPA PRESS)

Se espera que al menos 200.000 personas marchen por las calles de la capital estadounidense en protesta contra lo que perciben como una regresión en las políticas de género por parte de la nueva administración de Donald Trump, quien ha realizado en ocasiones comentarios denigrantes contra la mujer, comenzando por su infame frase "Agárralas por el coño".

La marcha comenzará en la avenida de la Independencia, cerca del Capitolio, y contará con la presencia entre otras de Gloria Steinem, uno de los pilares del movimiento feminista norteamericano, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd o America Ferrera, el cineasta Michael Moore, la activista Ilyasah Shabazz, hija del líder de los derechos civiles Malcolm X o Maryum Ali, trabajadora social e hija del legendario boxeador.

Mientras la manifestación en Washington está caracterizada por la presencia de miles de gorritos rosas con orejas de gata -- en un juego de palabras con la infame frase "Grab'em by the pussy (gata/coño)" de Trump, las manifestaciones de Londres y Dublín han estado caracterizadas por el eslogan "We Shall Overcomb", otro juego de palabras casi intraducible entre "Venceremos", la balada de Pete Seeger, y la palabra "peine", acompañando a dibujos del pelo de Trump.

Estas marchas se suman a las más de 600 convocadas en todo el mundo, desde Berlín a Bombay, pasando por Sídney, Zagreb, Melbourne, Estocolmo o Tokio.