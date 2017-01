Miles de mujeres marchan contra el presidente Trump

Marcha de mujeres contra Trump.

Miles de personas se encuentran ya en las calles de Washington D.C. para participar en la Marcha de las Mujeres contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una concentración global que ya ha comenzado en ciudades como Sídney, Londres, París o Dublín.

Las mujeres protestan contra lo que perciben como una regresión en las políticas de género por parte de la nueva administración de Donald Trump, quien ha realizado en ocasiones comentarios denigrantes contra la mujer, comenzando por su infame frase "Agárralas por el coño".

La plataforma organizadora de la Marcha de Mujeres sobre Washington ha cifrado ya en más de 500.000 las participantes en esta gran manifestación convocada al día siguiente de la toma de posesión de Donald Trump para reivindicar los derechos de las mujeres.

La cifra ha sido recogida por el vicealcalde para Seguridad Pública y Justicia del Distrito de Columbia, Kevin Donahue, quien ha informado del dato a través de su cuenta en Twitter.

Otro dato lo aporta el Metro de Washington D.C., que informa de que se han producido 275.000 viajes hasta las 11.00 horas, hasta ocho veces más que en un sábado corriente y supera incluso a las cifras de un día laborable.

Además, supone un incremento significativo con respecto al día de la toma de posesión de Trump, cuando se registraron 193.000 viajes a la misma hora. El Metro de Washington informa igualmente de que casi todos los aparcamientos de vehículos de los finales de línea están a punto de llegar al límite de su capacidad.

Aerials over Chicago, Boston show large crowds that have gathered for regional Women?s Marches https://t.co/W1I9Mta8h8 pic.twitter.com/k0D7qlAYDx ? CNN Breaking News (@cnnbrk) 21 de enero de 2017

La ex candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha dado su apoyo a los asistentes a través de su cuenta de Twitter. "Gracias por marchar, por defender y por hablar de nuestros valores. Más importantes que nunca. Creo sinceramente que siempre seremos 'Más fuertes juntos'", ha señalado.

Estrellas de Hollywood en la marcha

La marcha ha comenzado en la avenida de la Independencia, cerca del Capitolio, y cuenta con la presencia entre otras de Gloria Steinem, uno de los pilares del movimiento feminista norteamericano, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd o America Ferrera, el cineasta Michael Moore, la activista Ilyasah Shabazz, hija del líder de los derechos civiles Malcolm X o Maryum Ali, trabajadora social e hija del legendario boxeador.

Mientras la manifestación en Washington está caracterizada por la presencia de miles de gorritos rosas con orejas de gata -en un juego de palabras con la infame frase "Grab'em by the pussy (gata/coño)" de Trump-, las manifestaciones de Londres y Dublín han estado caracterizadas por el eslogan "We Shall Overcomb", otro juego de palabras casi intraducible entre "Venceremos", la balada de Pete Seeger, y la palabra "peine", acompañando a dibujos del pelo de Trump.

Estas marchas se suman a las más de 600 convocadas en todo el mundo, desde Berlín a Bombay, pasando por Sídney, Zagreb, Melbourne, Estocolmo o Tokio.