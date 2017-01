Marcelo y Modric no terminan el partido ante el Málaga por lesión

21/01/2017

El Real Madrid, que este sábado ganó 2-1 al Málaga en el Santiago Bernabéu, sufrió las lesiones del brasileño Marcelo y del croata Luka Modric, que tuvieron que retirarse durante el duelo.

"Lo de Luka es una molestia, lo de Marcelo es más complicado. Lo veremos mañana", dijo el técnico blanco Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Marcelo, con una lesión muscular en la pierna izquierda, fue reemplazado por el español Isco en el minuto 25. Modric, por su parte, salió en el 77 y le reemplazó su compatriota Mateo Kovacic.

Además el lateral brasileño Danilo, presente en el banquillo, no pudo saltar al césped debido a que también estaba tocado.

"Tenía molestias y no podía jugar. Estaba en el banquillo, pero no podía estar. Él quería jugar pero no es bueno. Tampoco tenía a nadie del filial porque juega el Castilla. Así que tenía que haber tirado del filial. Danilo se resintió después del entrenamiento. No estaba bien del todo y no arriesgamos", explicó Zidane.

Estas ausencias se unen a las de Dani Carvajal (muslo) y Fabio Coentrao, los otros dos laterales de la plantilla, por lo que Zidane tendrá problemas para componer su defensa el miércoles en la vuelta de los cuartos de Copa ante el Celta (derrota 2-1 en la ida).

