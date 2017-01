El discurso de Scarlett Johansson contra Trump que ha conmovido en la 'Marcha de las mujeres'

"Quiero apoyarte, pero quiero que me apoyes a mí y a todas las mujeres". Scarlett Johansson ofreció el pasado sábado un poderoso discurso en contra de Trump en la 'Marcha de las mujeres'. La actriz mostró su preocupación por las políticas que podría llevar a cabo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el efecto de las mismas sobre las mujeres. Una niña de seis años toma la palabra en la Marcha de las Mujeres contra Trump y pide a los niños no tengan miedo.

La marcha de las mujeres reunió el sábado a cientos de miles de personas en las principales ciudades de Estados Unidos como Washington, Nueva York o Los Angeles. A las concentraciones acudieron personalidades del mundo del espectáculo como Scarlett Johansson, Michael Moore, Emma Stone o Miley Cyrus.

El discurso de Johansson se centró en el derecho de todas las mujeres de acceder a una asistencia médica de calidad. Sus palabras adquieren más relevancia si se tiene en cuenta que una de las primeras cosas que ha hecho Trump nada más jurar el cargo ha sido la derogación del Obamacare. Johansson se dirigió directamente al presidente: "Yo no te voté, Donald Trump, pero respeto que seas nuestro presidente, quiero apoyarte, pero quiero que me apoyes a mí, a mi hermana, a mi madre, a mis amigas, a todas las mujeres".

Posteriormente, la actriz mostró preocupación por el recorte que ha sufrido Planned Parenthood, organización sobre planificación familiar, por parte del partido republicano. "Apuesto a que no hay ni una persona aquí que no haya sido ayudada por Planned Parenthood, directamente o de otra manera. Hay consecuencias muy reales y devastadoras a la limitación del acceso a lo que debe considerarse atención médica básica", sentenció la actriz.

La marcha principal, en Washington (nuevo hogar de Donald Trump) ha congregado a más de medio millón de personas bajo lemas como "En las mujeres confiamos", "No puedes pararnos, tenemos a Meryl Streep", o "El futuro es mujer". Uno de los emblemas de la marcha ha sido el gorro 'pussy cat' (gatito), que es una respuesta al polémico comentario de Trump en el que decía que a las mujeres hay que agarrarlas por sus partes íntimas ("pussy", en inglés).

Durante la 'Marcha de las mujeres' hubo una imagen muy recurrente: la de la princesa Leia (interpretada por la recién fallecida Carrie Fisher) con el mensaje "Somos la resistencia". El actor Mark Hammil, conocido por su papel de Luke Skywalker en la saga Star Wars publicó un mensaje en Twitter con un sentido homenaje a su amiga: "Yo sé dónde estaría ella. Vosotros sabéis dónde estaría ella. Qué gran honor verla con vosotros ahí hoy. Muy grande".

I know where she stood. You know where she stood. Such an honor to see her standing with you today. Bigly. #Resistance #WorldWideWomensMarch pic.twitter.com/cwsgoYVSU7