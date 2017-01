¿Llevaba uno de los guardaespaldas de Trump unas manos falsas durante el desfile?

Donald Trump camina junto a Melania y a su hijo Barron por Pennsylvania Avenue, Washington, durante el desfile inaugural tras la toma de posesión como presidente de Estados Unidos. Pegados a ellos, justo por detrás, una serie de guardaespaldas. Hasta aquí, todo correcto. Pero hay un detalle que ha despertado la curiosidad de algunos. ¿Qué le pasa a uno de los guardaespaldas en las manos?

En las fotografías y en los vídeos del desfile, el hombre aparece con las manos en la misma postura durante bastante tiempo, aunque es cierto que en algún momento puede apreciarse un ligero movimiento, como cuando 'intenta' colocarse la chaqueta. Desde luego no parece un acto del todo natural y los internautas no han dejado pasar por alto este hecho y han comenzado a especular en las redes sociales.

Una de las explicaciones es que podría llevar una mano falsa. Varios exguardaespaldas, militares y agentes de seguridad han asegurado que podría ser de plástico o de goma y que la suya estaría bajo el abrigo, dispuesta a disparar en caso de emergencia. Según el portal warfarefootage.com, lo que podría llevar bajo el abrigo es un rifle, totalmente automático, para proteger al nuevo presidente en caso de emergencia. De este modo, reaccionaría mucho más rápido que si tuviese que desenfundar su arma.

Sin embargo, que se haya apreciado movimiento desmantelaría esta teoría. Sería sólo de una suposición, ya que la información no ha sido confirmada por nadie cercano al gobierno. Podría tratarse únicamente de la postura en la que el guardaespaldas se sentía más cómodo, aunque desde luego llama la atención.

The CIA have their best man on this 'Donald Trump Bodyguard With Fake Arms' thing. pic.twitter.com/eMduqs2aPG