Una niña de seis años toma la palabra en la Marcha de las Mujeres contra Trump y pide a los niños no tengan miedo

"Luchemos con amor, fe y coraje para que nuestras familias no sean destruidas"

Sophie Cruz ya se dio a conocer en 2015 tras hacer una petición al Papa

La Marcha de las Mujeres que tuvo lugar este fin de semana como 'recibimiento' al mandato de Donald Trump contó con destacadas caras conocidas que dieron discursos que serán recordados por las críticas ardientes al recién nombrado presidente de EEUU. Pero entre las palabras de los famosos se colaron las de una niña de 6 años que no dejaron indiferente a nadie por su fuerza a pesar de la serenidad de su voz, que se alzó sobre cientos de miles de asistentes a la protesta.

Si el discurso de Scarlett Johansson destacó por su bravura sencilla y directa, el de Sophie Cruz lo hizo por la corta edad de quien lo pronunció a pesar de la madurez de sus palabras.

"Luchemos con amor, fe y coraje para que nuestras familias no sean destruidas. También quiero decirles a los niños que no tengan miedo, porque no estamos solos. Todavía hay muchas personas que tienen sus corazones llenos de amor. Sigamos juntos y luchemos por los derechos. Dios esta con nosotros", dijo la niña acompañada por sus padres y su hermana pequeña.

La niña es ya conocida en el mundo del activismo de inmigrantes. En 2015 ya cogió el altavoz hacia el mundo al pedir al Papa apoyo para la protección de la DAPA (Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Permanentes Legales). En esa ocasión, acabó con el "sí se puede" que popularizó Barack Obama.