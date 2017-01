Perú retira concesión de gasoducto a Odebrecht, por incapacidad financiera

AFP 23/01/2017 - 15:32

Perú resolvió terminar la concesión de un gasoducto valorado en 7.000 millones de dólares, que había entregado a un consorcio que lideraba la brasileña Odebrecht, firma que admitió pago de sobornos, informó el lunes el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

"El proyecto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional (...). No han sido capaces de llevar adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos", dijo el ministro Tamayo a la radio RPP.

La finalización adelantada del contrato será comunicada oficialmente el martes, dijo Tamayo. El plazo para que las constructoras demuestren su capacidad para hacerse cargo de la obra venció este lunes.

El consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagas y la local Graña y Montero, ya había adelantado que era inminente que perdiera el contrato. Necesitaba un préstamo de unos 4.000 millones de dólares. La situación se complicó tras el escándalo de corrupción en que se vio envuelta la brasileña.

"Los accionistas y trabajadores del proyecto Gasoducto Sur Peruano hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que este pudiera continuar, porque consideramos es un proyecto fundamental para la seguridad energética del país", dijo la concesionaria en un reciente comunicado.

En el camino, para minimizar daños, Odebrecht -con el 55% de la participación-, dejó el liderazgo gerencial a Enagas y luego intentó vender su parte en el consorcio, pero la operación no fue aprobada por el gobierno.

Odebrecht, que ha admitido pago de sobornos el Brasil y en otroa países de Latinoamérica para la obtención de contratos de obras públicas, ha reconocido pago de coimas en Perú por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

La obra del gasoducto, que ya estaba relativamente suspendida, según el ministro, cuenta con más del 30% de avance y consiste en un tendido de tuberías de 1.134 kilómetros para el transporte de gas en el sur del país

Como plan momentáneo para el suministro de gas hasta que la obra vuelva a ser concesionada, Perú dispondrá de una red de camiones para el transporte del recurso.

