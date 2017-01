Reabre la base de la Fuerza Aérea de Arizona tras escuchar varios disparos

No están confirmado pero piden ponerse a resguardo

Ubicación de la base aérea de Davis-Monthan. Imagen: Google Maps

Enlaces relacionados Tiroteo mortal en un festival en México

Davis-Monthan, la base de la Fuerza Aérea de Arizona, ha sido reabierta después de que se instalara la alerta tras escucharse lo que podrían ser disparos. La base fuer cerra y se pidió a las personas que se encontraran allí que buscaran refugio. El personal ya ha retomado sus labores

"La base está actualmente en situación de bloqueo. Hay informes no confirmados de sonidos de disparos. Busque refugio inmediatamente. Habrá más actualizaciones cuando estén disponibles", decía un mensaje difundido desde la base en redes sociales.

No obstante, aún no se ha confirmado el motivo por el cual se cerró la base de Arizona. Aunque se escucharon disparos, desde la base no daran una versión oficial hasta que no se investigue el caso.