La televisión egipcia publica un vídeo grabado poco antes del asesinato de Regeni

24/01/2017 - 11:41

La cadena de televisión estatal egipcia ha publicado este lunes un vídeo del estudiante y activista italiano Giulio Regeni, quien desapareció en enero de 2016 y fue localizado muerto días después con signos de tortura.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Regeni, de 28 años y estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge, estaba realizando un estudio sobre los sindicatos independientes. Desapareció el 25 de enero, jornada en la que se conmemoró el quinto aniversario del levantamiento contra el régimen de Hosni Mubarak.

El cuerpo sin vida de Regeni apareció unos días después en la carretera que conecta El Cairo y Alejandría medio desnudo y con signos evidentes de tortura, como quemaduras de cigarrillos.

En la grabación, de cuatro minutos de duración, aparecen Regeni y un representante del Sindicato Independiente de Vendedores identificado como Mohamed Abdalá, quien le pide financiación para una emergencia personal.

"Necesito dinero para pagar una operación para mi esposa, que tiene cáncer", dice Abdalá, ante lo que Regeni responde que no puede pedir dinero para propósitos privados.

"El dinero no es mío, sólo puedo usarlo para ciertas cosas. Soy un académico y no puedo pedir fondos a la fundación británica argumentando que lo quiero para cosas personales. No es posible. Si lo hago, sería un gran problema para los británicos", afirma Regeni en árabe.

Así, explica que "el dinero llega de los británicos al Centro Egipcio, y después va a los vendedores". Sin embargo, Abdalá insiste en su petición, argumentando que "el Centro Egipto podría engañar y no dar nada".

Regeni insiste en que la situación "no está en sus manos". "Lo siento. Así es como son las cosas. No tengo autoridad en este asunto", agrega, según ha informado el diario local 'Al Ahram'.

El estudiante apunta además que el hecho de que se les vaya a entregar financiación no está garantizado, explicando que es necesario entregar propuestas de proyecto y responder a preguntas como '¿Qué sería importante para el sindicato? ¿Qué necesita el sindicato? ¿Qué supondrían 10.000 libras para el sindicato"'.

"No entiendo", responde Abdalá, ante lo que Regeni explica que se ha de definir "para qué necesita el dinero el sindicato". "Eso es una pregunta importante para mí", resalta.

"Necesitamos ideas para responder esta pregunta, y luego las desarrollamos", dice, ante lo que Abdalá pregunta por "la idea sobre las cosas en las que se va a gastar el dinero". "Exacto, exacto, exacto", zanja Regeni.

El propio Abdalá ha confirmado este lunes que realizó la grabación, apuntando que tuvo lugar entre el 6 y el 7 de enero de 2016. Asimismo, defiende el hecho de que denunciara a Regeni ante las autoridades.

En declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters, Abdalá ha negado que actuara por despecho, asegurando que sospechó de que Regeni podría ser un espía.

"Cualquier buen ciudadano habría hecho lo que hice. Cuando hablaba (de la financiación para el sindicato) me hizo sentir que estaba relacionado con el espionaje, por lo que informé a las autoridades. ¿Qué hay de malo? Deberían aplaudirme", ha remachado.

GRABACIONES DE SEGURIDAD

El domingo, el fiscal general de Egipto, Nabil Sadek, accedió a la petición planteada por la Fiscalía italiana sobre el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con la muerte del estudiante y activista.

La grabación podrá ahora se reexaminada por expertos italianos y una empresa alemana especializada en este tipo de trabajos con la esperanza de arrojar luz sobre el turbulento suceso.

La Fiscalía ha informado de que Sadek ha accedido a la petición para facilitar la cooperación entre las fiscalías de ambos países y acelerar la resolución de un caso que ha provocado tensiones diplomáticas.

Las grabaciones corresponden a la estación de metro de Dokki, cuando Regeni fue visto por última vez el 25 de enero del año pasado.

Organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos han denunciado que decenas de ciudadanos egipcios han desaparecido desde 2013, cuando el actual presidente, Abdelfatá al Sisi, derrocó al islamista Mohamed Mursi.

También denuncian que muchos son detenidos arbitrariamente y denuncian la posible implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en la muerte del joven italiano.