Por qué todos hablan del hijo pequeño de Trump, Barron: del tuit ofensivo a la defensa de Chelsea Clinton

Barron Trump es el hijo pequeño del presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump. Tiene sólo 10 años, pero su presencia ya se ha hecho cotidiana en los medios de comunicación. Si algo ha llamado la atención del pequeño de la familia presidencial es su carácter desenfadado.

La noche de las elecciones, el 8 de noviembre de 2016, Barron luchó por mantenerse despierto mientras su padre subía al escenario para agradecer a los millones de estadounidenses que votaron por él. El niño bostezó una y otra vez mientras mantenía una postura encorvada mirando al infinito. Pero es de entender, sólo tiene 10 años, había sido un día duro y era tarde.

El pasado 20 de enero, durante los actos de investidura, su comportamiento, que reflejaba aburrimiento con tanto bostezo, también despertó la ira de algunos usuarios de las redes sociales. Katie Rich, exguionista del programa Saturday Night Live (es ya ex porque ha sido despedida precisamente después de esto), escribió el siguiente mensaje en Twitter: "Barron va a convertirse en el primer francotirador educado en casa". No gustó. Y con razón. Ni a los seguidores del nuevo presidente, ni a los jefes de la guionista ni a casi nadie. Se vio obligada a borrar el tuit y a pedir disculpas: "Pido disculpas por el tuit insensible. Lamento profundamente mis acciones y palabras ofensivas. Fue inexcusable y lo siento mucho".

Rich recibió muchísimas críticas, entre ellas la de Chelsea Clinton, hija de Hillary y Bill. "Barron Trump se merece la oportunidad que todo niño tiene de ser un niño", escribió en su cuenta personal de Twitter. Aunque, eso sí, también aprovechó para arrearle un 'zasca' político a Donald Trump: "Defender a todos los niños también significa oponerse a sus políticas, que perjudican a los niños".

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.