Arrancan las nominaciones a los Óscar

AFP 24/01/2017 - 14:31

Los nominados a los Óscar comenzaron a ser anunciados este martes de madrugada por la Academia estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas, con "La La Land", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" perfiladas como favoritas.

El anuncio de las 24 categorías arrancó pasadas las 5h18 (13h18 GMT) en una transmisión realizada únicamente y por primera vez con un mensaje pregrabado por nominados y ganadores transmitido por internet, entre ellos el director mexicanos Guillermo del Toro y su compatriota Emmanuel Lubezki, así como las actrices Jennifer Hudson y Brie Larson.

Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion") y Michael Shannon ("Nocturnal Animals") fueron los primeros nominados anunciados como Mejor actor de reparto.

Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Denzel Washington ("Fences") competirán por su parte al Óscar a Mejor actor.

La ceremonia de premiación se celebrará el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.

Los primeros anuncios ya dan actores negros entre los nominados.

La Academia quiere mostrar más diversidad entre sus nominados para pasar la página del escándalo racial que llevó a la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscars muy blancos) tras no tener ningún actor, actriz o director negro nominado en 2015 y 2016.

