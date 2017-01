Nominaciones a los Óscar: mejor película animada

AFP 24/01/2017 - 15:03

Las siguientes fueron nominadas en la categoría de Mejor película animada para la 89 edición de los Óscar, que se celebrará el 26 de febrero en Los Ángeles:

"Kubo and the Two Strings" de Travis Knight y Arianne Sutner; "Moana" de John Musker, Ron Clements y Osnat Shurer; "My Life as a Zucchini" de Claude Barras y Max Karli; "The Red Turtle" de Michael Dudok de Wit y Toshio Suzuki; "Zootopia" de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer.

