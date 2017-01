Trump pide al director del FBI que continúe en su cargo (prensa)

AFP 24/01/2017 - 19:45

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al director del FBI James Comey, muy criticado por su papel en la campaña presidencial, que continúe en su cargo, informó este martes el diario The New York Times.

Republicanos y demócratas denunciaron durante la campaña electoral las declaraciones de Comey en relación con los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Las relaciones entre la Casa Blanca y el FBI son aún más sensibles desde que la policía federal investiga los vínculos establecidos por algunos próximos a Trump con responsables rusos.

Según The New York Times, que se apoya en fuentes anónimas, Trump explicó a Comey en enero, en su primer encuentro en la Torre Trump en Nueva York, que esperaba que siguiera en su puesto.

"El entorno de Trump indicó claramente a Comey que el presidente no quería que se fuese", añade el diario.

Preguntado por la AFP, el FBI indicó que no tenía "ningún comentario" que hacer sobre las informaciones de The New York Times.

Personalidad muy respetada hasta el presente, Comey, etiquetado como republicano, fue nombrado jefe del FBI en 2013 por el expresidente demócrata Barack Obama.

lby/sha/lb/spc