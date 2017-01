Kuczynski dice que Odebrecht debe vender sus proyectos e irse de Perú

AFP 24/01/2017 - 19:55

El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dijo este martes que la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de coimas por 29 millones de dólares para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, deberá vender sus proyectos y tendrá que irse de Perú.

"Odebrecht va a tener que vender sus proyectos que tiene en Perú, algunos de ellos son muy buenos en términos de suministros de electricidad, carreteras, lamentablemente tiene esa tara de la corrupción, Odebrecht tiene que irse, se acabó", dijo el mandatario a la emisora RPP.

La constructora tendrá que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Perú que está investigando los casos de sobornos de las empresas brasileñas que operan en el país, precisó.

El mandatario consideró "muy bajo" los 30 millones de soles (unos 10 millones de dólares) de adelantó de la devolución de las ganancias ilícitas que obtuvo Odebrecht, frente a los 2.500 millones de dólares que deberá pagar como multa en Estados Unidos, donde se registra poca actividad en obras.

"El gran país donde había toda la construcción, aparte de Brasil, era el Perú y nuestra multita es 30 millones de soles, unos 10 millones de dólares, que vergüenza", agregó.

Señaló que la Fiscalía debe ver que Odebrecht pague lo que debe o tomar acciones sobre los activos de la empresa en Perú.

El gobierno peruano resolvió terminar la concesión de un gasoducto valorado en 7.000 millones de dólares, que había entregado a un consorcio liderado por brasileña Odebrecht, informó el lunes el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

"El proyecto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional (...). No han sido capaces de llevar adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos", dijo.

El la madrugada del martes, el presidente a través de su cuenta en Twitter dijo que ordenó se ejecute la penalidad de 262 millones de dólares al consorcio por incumplir el contrato sobre el Gasoducto del Sur.

Odebrecht en un comunicado divulgado este martes pide "profundas disculpas" a la sociedad y los trabajadores, entre ellos a los peruanos, "por los graves errores cometidos por ex dirigentes".

Señala la nota que la empresa brasileña está haciendo "todo lo posible" para aclarar los hechos, "haciendo que la justicia llegue a todos los involucrados, permitiendo también el pago de la justa reparación al Estado".

