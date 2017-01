Documental nominado al Óscar "inmortaliza" al escritor antisegregación James Baldwin

AFP 25/01/2017 - 17:53

El documental "I am not your negro", nominado el martes a los Óscar, fue realizado para "inmortalizar" a James Baldwin, figura literaria de la lucha por los derechos de los afroamericanos, afirmó a la AFP su director, el haitiano Raoul Peck.

James Baldwin (1924-1987), escritor norteamericano negro y homosexual, defendió la causa de la comunidad negra, víctima de la segregación. Fue amigo de los líderes Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers, los tres asesinados "antes de los 40", subrayó Peck.

El director no soportaba la idea de que Baldwin cayera en el olvido, que se le plagiara "sin citarlo". Se sumergió en sus libros y sus cartas.

Todas las palabras del documental son de Baldwin. "Sin filtros", aseguró Peck.

El actor Samuel L. Jackson presta su voz en la versión inglesa.

Baldwin influyó en autores como Toni Morrison o Allen Ginsberg. "Inventó una lengua de una fuerza increíble", agregó este cineasta, también presidente de la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido (Femis) en París.

El título "es evidentemente una provocación", explica Peck, cuyo documental se estrenará el 3 de febrero en Estados Unidos.

El discurso de Baldwin sigue siendo políticamente incorrecto para las cadenas estadounidenses, que nunca exhibirán su documental, asegura el director. Es un filme de "gran riesgo artístico y político", que denuncia el racismo del presidente Donald "Trump y todos sus semejantes", agrega.

Algunas imágenes de los recientes choques raciales, en Ferguson y Baltimore, integrados en el documental, recuerdan la actualidad del asunto.

"La inocencia" ya no es posible, argumenta Peck, resumiendo el pensamiento de Baldwin: "No pueden aparcarme en un gueto y lincharme sin convertirse en monstruos".

lth/ial/app/mb