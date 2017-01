La OEA dice que el diálogo político solo ha dado "resultados negativos" en Venezuela

25/01/2017 - 18:59

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha lamentado este miércoles que el diálogo político en Venezuela sólo ha dado "resultados negativos", porque ha servido para consolidar la posición del Gobierno frente a una oposición que sigue estando perseguida.

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)

"Creemos que el diálogo político tiene que ser un diálogo de alto nivel y eso es muy difícil de hacer cuando los principales líderes de la oposición pueden estar presos, como es el caso de Venezuela, especialmente en el caso de Leopoldo López", ha resumido Almagro en un debate en Bruselas con la delegación del Parlamento Europeo para la asamblea EuroLat.

De este modo ha denunciado que el desarrollo político en el país se enfrenta "permanentemente" a la falta de libertad de expresión y al riesgo de ser detenido "simplemente por la expresión política" de sus ideas.

Y ha defendido que el diálogo político no tendrá éxito mientras no se reconozcan los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de los líderes de la oposición.

Además ha recordado que sigue habiendo más de un centenar de presos políticos en las cárceles venezolanas, al tiempo que ha criticado las consecuencias del deterioro institucional para el bienestar de la sociedad: "Cuándo uno podía pensar que podía haber malnutrición infantil en Venezuela".

Así las cosas, Almagro ha incidido en cómo el diálogo político que se ha intentado en los últimos meses ha servido para "consolidar un posicionamiento" del Gobierno de Nicolás Maduro para que no se celebrara el referéndum revocatorio y que culminó con la implementación de la mediación.

El referéndum "no era un derecho ni del Gobierno, ni de la oposición, era un derecho del pueblo venezolano", ha lamentado el secretario general de la OEA, quien ha destacado los riesgos que asumieron los venezolanos que firmaron la petición y que "merecían el respeto".

El líder regional ha concluido apuntando que esos dos meses de diálogo se ha visto cómo "el 99% de las leyes" aprobadas por la Asamblea quedaron sin efecto jurídico y perdió poderes, como el de elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. "Han perdido al menos tres o cuatro poderes desde el comienzo del diálogo", ha insistido.

Almagro también ha criticado con firmeza el calendario electoral, porque, dice, ha sido "llevado al despropósito", ya que no sólo se acepta la convocatoria de elecciones anticipadas, sino que no se cumplen los plazos y no se celebran comicios "atrasados".

El político uruguayo ha aprovechado su comparecencia ante los eurodiputados para invitar a la Unión Europea a sumarse a la OEA en la denuncia de violaciones de derechos civiles en el mundo.

"Si no lo dice la OEA, si no lo dice la UE, no lo va a decir nadie. Cuando ocurran violaciones de derechos humanos o cuando ocurran disfunciones en los sistemas democráticos, tenemos que ser muy claros", ha rogado.