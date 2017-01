Nueva York promete resistir a medidas anti-inmigrantes "contraproducentes"

AFP 26/01/2017 - 0:31

Nueva York, la ciudad más diversa y segura de Estados Unidos, resistirá al intento de Donald Trump de castigarla con medidas "contraproducentes" por proteger a sus inmigrantes de la deportación, aseguró el miércoles su alcalde, Bill de Blasio.

"Protegeremos a toda nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio", dijo de Blasio en una conferencia de prensa convocada a las prisas.

El alcalde demócrata sostuvo que el decreto firmado por Trump el miércoles para cortar fondos a las "ciudades santuario" que se niegan a denunciar a inmigrantes sin papeles a las autoridades migratorias será "contraproducente" porque afecta directamente a la policía y tornará la ciudad menos segura.

El decreto "retiene dinero de la policía de Nueva York, una acción injusta que podría provocar un distanciamiento entre ésta y la comunidad", advirtió de Blasio en una conferencia de prensa.

Podría restar a la policía de Nueva York 150 millones de dólares anuales, sobre todo en financiación contra el terrorismo, alertó el jefe de la policía James O'Neill.

"Esta es la ciudad más segura de Estados Unidos porque sin importar la documentación que se tenga, la gente puede reportar un crimen", explicó el alcalde, flanqueado por el jefe de la policía y varios funcionarios que son inmigrantes.

"Si la ocasión se presenta (y nos cortan los fondos) desafiaremos el decreto ante la justicia", afirmó.

Trump firmó el miércoles decretos que ordenan comenzar la construcción de un muro en los 3.200 km de frontera con México y cortar los fondos federales de unas 300 "ciudades santuario" del país que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles.

Trump fustiga a las "ciudades santuario" y dice que colaboran para que inmigrantes peligrosos permanezcan en el país y cometan graves crímenes.

De Blasio aseguró no obstante que la policía neoyorquina coopera regularmente con los servicios migratorios en el caso de extranjeros sin papeles que han cometido serios delitos.

"No destrozaremos a las familias, separándolas. No dejaremos a niños sin padres. No socavaremos la confianza duramente ganada entre la policía y la comunidad", aseguró.

De Blasio habló inclusive en español para la población inmigrante que no habla inglés: "Nueva York ha sido un lugar inclusivo desde antes del decreto presidencial y sigue siendo inclusivo", sostuvo.

"Esta orden no puede cambiar lo que somos. Somos una comunidad de inmigrantes y la ciudad de la oportunidad", aseveró. "Somos todos Nueva York".

lbc/yow