La primera entrevista del Trump presidente, en 10 frases

Trump no ha hablado en profundidad sobre ningún aspecto político

Se ha mostrado más preocupado sobre el posible fraude electoral

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen: Reuters

Donald Trump ha ofrecido la primera entrevista televisada como presidente. La ABC, con el periodista David Muir como representante, ha guiado el encuentro a través de unas preguntas que en más de una ocasión han recibido evasivas y conceptos abstractos como respuestas.

Trump se ha mostrado más preocupado por el posible "fraude" en las elecciones y en la cantidad de gente que acudió a su discurso inaugural que en especificar cuándo se construirá el muro y cuánto costará, o en qué va a consistir el plan que sustituirá al Obamacare.

1. "El muro no nos costará nada. México va a devolver todo el dinero"

Este miércoles, Donald Trump firmó el decreto que aprobaba la construcción del polémico muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Una de las primeras preguntas que le hizo el periodista David Muir fue sobre quién iba a pagar el proyecto. Trump ha repetido una y otra vez que México es quien se hará cargo del coste.

Este miércoles, el nuevo presidente de EEUU aclaró que les prestaría el dinero para empezar la construcción cuanto antes, pero que el país vecino les devolvería todo en el futuro. "Nos devolverán el 100% del dinero prestado. Podría esperar y no construir el muro todavía, pero lo necesitamos ya".

2. "El muro también es bueno para México"

Además, añadió que el muro no sólo iba a ser bueno para Estados Unidos, "sino para México", y que su construcción empezará en meses. "Necesitamos prohibir la entrada masiva de personas y droga a través de la frontera. Eso también les viene bien a ellos. Así que todos salimos beneficiados de este acuerdo".

3. "Los inmigrantes ilegales que viven en EEUU no deberían estar preocupados. Tengo un gran corazón"

La entrevista ha pasado de hablar del muro a tratar el tema de los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos. Muir le ha preguntado a Trump sobre si deberían estar preocupados por una posible deportación.

"No deberían estar del todo preocupados. Tengo un gran corazón. Voy a tratarles bien. En cuatro semanas veré si son deportados o no. Los que verdaderamente tienen que preocuparse son los que han cometido delitos en nuestro país. Esos sí van a ser deportados".

4. "Habría ganado el voto popular si no fuera por los votos ilegales"

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir en el posible amaño de las elecciones y en que, según él, hay entre tres y cinco millones de votos ilegales. "Voy a averiguarlo", ha insistido. Durante la entrevista, Trump ha defendido que habría ganado el voto popular "muy fácil", tan fácil como ganó el electoral, pero que no se preocupó y ni siquiera hizo campaña en California por la existencia de estas irregularidades.

5. "Hay votos de personas muertas, de ilegales y de los que están registrados en dos estados"

También instó a "echar un vistazo al registro, donde se puede encontrar el voto de personas fallecidas, de inmigrantes ilegales y de personas que están registradas en dos estados distintos". Cuando el periodista le ha increpado diciendo que hasta ahora todas las acusaciones han sido desmentidas, Trump ha insistido en que se trata de un "fraude" y que lo va a "investigar".

6. "Mi victoria fue una de las más grandes de la historia"

Trump ha insistido en que su victoria no tiene precedentes, aunque Hillary Clinton consiguió más de tres millones de votos populares. "Cuando miras el mapa, todo es rojo. Rojo que significa nosotros, los republicanos. Es una de las mayores victorias de la historia".

7. "Mi discurso obtuvo la mayor ovación desde que Peyton Manning ganó la Super Bowl"

Ha habido mucha controversia con el discurso que Trump dio en la CIA, después de la tensión por las filtraciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones y el escándalo sexual del presidente. Hay quien dice que los que acudieron fueron hombres colocados por el propio Trump: "Ese discurso fue un exitazo. Me dieron la mayor ovación desde que Peyton Manning ganó la Super Bowl".

Trump también ha aclarado durante la entrevista que aunque no tiene cierta simpatía hacia uno de los jefes de la CIA, respeta a todos sus trabajadores y considera que realizan un trabajo "sorprendente". Además, le ha echado la culpa a la prensa de cómo se cubrió el evento.

8. "En el discurso inaugural la prensa tomó fotografías demasiado pronto"

Donald Trump ha hablado sobre la cantidad de personas que acudieron a escuchar su discurso inaugural. De nuevo, ha culpado a la prensa de haber sacado fotografías del lugar donde se tenía que congregar la gente demasiado pronto y de escoger ángulos que no favorecían. "Dicen que tuve la mayor cantidad de gente en la historia de los discursos inaugurales. Me siento honrado por eso", añade.

9. "Soy partidario de 'waterboarding'. Dicen que funciona"

El nuevo presidente de Estados Unidos plantea volver a rescatar algunas técnicas de tortura para los interrogatorios que se le hagan a los terroristas. "He hablado con personas en lo más alto de la cúpula de inteligencia y les he preguntado si la tortura funciona y la respuesta ha sido que sí. Quiero mantener al país seguro. Cuando están cortando cabezas de los nuestros y otros por ser cristianos en Oriente Medio y el Estado Islámico hace cosas propias de la Edad Media, ¿que si me preocupa el ahogamiento simulado? Combatiremos fuego con fuego", ha recalcado.

10. "El Obamacare está listo para explotar. Vamos a hacer un plan mejor"

Preguntado sobre la derogación del Obamacare, Trump ha respondido que está listo para que sea retirado, pero no ha especificado en qué va a consistir el plan que le sustituya: "El Obamacare está listo para explotar. Vamos a tener un mejor plan, con mejor atención. Un plan donde usted puede tener acceso al médico que desea y el plan que desea. Vamos a tener un plan de salud mucho mejor con mucho menos dinero".