Rajoy: una victoria de Le Pen en Francia sería "una catástrofe" para Europa

AFP 26/01/2017 - 12:23

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, estimó el jueves que una victoria de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen en Francia o del partido antiinmigrantes AfD en Alemania sería "una catástrofe" que podría conducir a "la destrucción de Europa".

"No quiero ni pensarlo, sería una catástrofe, sería simplemente la destrucción de Europa", dijo el conservador Rajoy en una entrevista a la emisora de radio privada Onda Cero, al ser preguntado sobre una eventual llegada al poder de Le Pen o de la Alternativa para Alemania (AfD).

"Le Pen ha anunciado un referéndum (sobre una salida de la Unión Europea), quiere irse de Europa, porque por lo visto en Europa está el origen de todas sus desgracias", señaló Rajoy.

"Me gustaría que diera un paseo por el resto del mundo", recomendó.

"Eso no se va a producir, yo estoy convencido de que en Alemania van a ir bien y tengo la certeza absoluta de que en Francia no habrá problema", estimó Rajoy, quien dijo esperar un triunfo en Francia del conservador François Fillon, toda vez que "los socialistas no están bien en este momento".

"Es capital para el futuro de Europa que las elecciones en Alemania y en Francia salgan bien", insistió.

La primera vuelta presidencial en Francia tendrá lugar el 23 de abril. Según los sondeos, Marine Le Pen pasaría a la segunda vuelta en mayo.

En Alemania, la canciller conservadora Angela Merkel aspira a obtener un cuarto mandato en las elecciones del 24 de septiembre.

Pero el partido crítico de la inmigración y el islam AfD podría entrar en la cámara de los diputados, algo que no ocurre en Alemania con un partido de este tipo desde 1945.

Le Pen auguró el sábado, en un congreso de partidos populistas y de ultraderecha en Alemania, una revuelta electoral en Europa, contra la "tiranía" de la Unión Europea.

