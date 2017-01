Wenger cree que Xhaka "debe aprender las lecciones" tras su expulsión

AFP 26/01/2017 - 15:36

El entrenador del Arsenal Arsène Wenger explicó este jueves que tuvo una conversación con el centrocampista suizo Granit Xhaka, expulsado el domingo contra el Burnley (2-1) y que protagonizó un incidente con un empleado en el aeropuerto, actos de los que "debe aprender las lecciones".

"Hemos hablado de los dos incidentes. El primero es la expulsión. Pienso que fue severa, no fue una entrada peligrosa, pero fue una entrada torpe. Debemos aceptar que actualmente podemos ser sancionados por acciones así", explicó el técnico francés.

Xhaka, cuya expulsión fue la segunda de la temporada, "debe aprender las lecciones", señaló Wenger.

"Desafortunadamente vamos a perderlo por cuatro partidos (de suspensión) en un momento importante de la temporada", añadió.

"No creo que sea alguien violento, simplemente no maneja bien la técnica de la entrada", explicó sobre el internacional suizo de 24 años, que ha visto 9 tarjetas rojas desde 2014.

Además, según The Independent, el jugador que llegó al Arsenal el pasado verano (boreal) procedente del Borussia Mönchengladbach, habría tratado a una empleada del aeropuerto de Heathrow de "jodida puta blanca" después de que ésta rechazase facturar a un amigo al que acompañaba el futbolista por estar cerrado ya el vuelo.

La policía londinense, sin citar el nombre del jugador, informó el martes en un comunicado que recibió una llamada "el lunes a las 19h29 para señalar un insulto racista hacia un empleado de la terminal 5 del aeropuerto".

"Lo desmiente completamente", dijo Wenger, que elogió la actitud "fantástica" del futbolista desde su llegada de Alemania.

Wenger también habló de su propia expulsión del sábado en la victoria ante el Burnley (2-1) por haber empujado e insultado al cuarto árbitro.

"Cuando no me comporto como debería, soy lo suficientemente mayor para reconocerlo. Me equivoqué", dijo el francés de 67 años.

Wenger solicitó ser escuchado por la comisión de disciplina de la Federación Inglesa.

