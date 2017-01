El presidente de México Peña Nieto cancela la reunión con Donald Trump tras las exigencias sobre el muro

Su visita a México estaba prevista para el día 31 de enero

Trump exige que México pague el muro que va a construir

La oposición mexicana pidió a Peña Nieto que buscara consenso

El presidente mexicano Peña Nieto. Imagen: Reuters

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cancelado el viaje a EEUU que tenía previsto el próximo 31 de enero para encontrarse en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump después de que el presidente de EEUU exigiera que México pagara el muro que quiere construir en la frontera entre ambos países. El peso mexicano se desploma tras cancelarse la reunión entre Trump y Nieto.

El mandatario mexicano ha tomado la decisión después de que Trump advirtiera de que podría suspender la cita con Peña Nieto si México no se hacía cargo de los costes de construir el muro. Aún así, Peña Nieto ha reafirmado la voluntad de México "de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones". Donald Trump impondrá hasta el 20% de impuesto aduanero a México para costear la construcción del muro.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. ? Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Hasta ese momento, Peña Nieto mantenía la reunión en su agenda pero aseguraba que primaría la protección de los mexicanos. "Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de nuestros migrantes".

Trump, sin embargo, aprovechaba para recordar que "Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares", en una serie de mensajes en Twitter con los que ha criticado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ha sido "desequilibrio desde el principio".

Las tensiones entre ambos jefes de Estado ha tenido lugar mientras los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de México estaban en Washington preparando precisamente el encuentro anulado.

Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva que autoriza la construcción de un muro en la frontera con México, bajo la premisa de que "una nación sin fronteras no es una nación".

La oposición mexicana, por su parte, pidió al líder del PRI que cancelara la visita hasta que hubiera acuerdo a nivel nacional sobre las negociaciones EEUU-México sobre el acuerdo de libre comercio y el muro fronterizo.

Que "trate con respeto" a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este jueves que el encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, habría sido "inútil" en las posiciones actuales y ha pedido al país vecino que trate "con respeto" a Estados Unidos.

Trump, sin embargo, ha asumido también parte de la iniciativa. En una comparecencia ante un foro republicano en Filadelfia, el presidente ha dicho que ha "acordado" con su homólogo cancelar dicho encuentro, habida cuenta de que habría sido "inútil".

En este sentido, ha advertido de que antes México debe "tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto", lo que de forma velada implica un nuevo mensaje al país vecino para que asuma el coste de construir un muro en la frontera común.

"He dicho muchas veces que el pueblo estadounidense no pagará el muro y se lo he dejado claro al Gobierno de México", ha explicado Trump, ante el aplauso de los asistentes. En este sentido, ha recordado también que "la mayoría de la inmigración ilegal llega de la frontera sur" y, por tanto, ha defendido la conveniencia de aumentar la seguridad.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se ha mostrado más cauto y, en rueda de prensa, ha expresado el deseo de la Presidencia norteamericana de "reprogramar" la cita entre Trump y Peña Nieto "en el futuro". "Mantenemos abiertos los canales de comunicación", ha agregado, sin entrar en detalles.