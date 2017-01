Trump pide a Peña Nieto que "trate con respeto" a Estados Unidos

26/01/2017 - 19:52

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este jueves que el encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, habría sido "inútil" en las posiciones actuales y ha pedido al país vecino que trate "con respeto" a Estados Unidos.

WASHINGTON, 26 (EUROPA PRESS)

Peña Nieto anunció este jueves que había decidido cancelar el encuentro del 31 de enero con Trump, poco después de que el mandatario estaounidense le retase públicamente a hacerlo. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca de que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes", escribió en Twitter.

Trump, sin embargo, ha asumido también parte de la iniciativa. En una comparecencia ante un foro republicano en Filadelfia, el presidente ha dicho que ha "acordado" con su homólogo cancelar dicho encuentro, habida cuenta de que habría sido "inútil".

En este sentido, ha advertido de que antes México debe "tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto", lo que de forma velada implica un nuevo mensaje al país vecino para que asuma el coste de construir un muro en la frontera común.

"He dicho muchas veces que el pueblo estadounidense no pagará el muro y se lo he dejado claro al Gobierno de México", ha explicado Trump, ante el aplauso de los asistentes. En este sentido, ha recordado también que "la mayoría de la inmigración ilegal llega de la frontera sur" y, por tanto, ha defendido la conveniencia de aumentar la seguridad.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se ha mostrado más cauto y, en rueda de prensa, ha expresado el deseo de la Presidencia norteamericana de "reprogramar" la cita entre Trump y Peña Nieto "en el futuro". "Mantenemos abiertos los canales de comunicación", ha agregado, sin entrar en detalles.

RELACIONES COMERCIALES

La revisión de las relaciones con México se extiende también al terreno comercial, en la medida en que considera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ha sido un "desastre total". Trump ha citado como argumento los 60.000 millones de dólares de "déficit comercial" derivados de este acuerdo.

El presidente ha asegurado también que el NAFTA es responsable de la pérdida de "millones" de empleos en Estados Unidos y del cierre de "miles y miles" de plantas.