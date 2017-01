Leo Santa Cruz busca su revancha en casa ante Carl Frampton

AFP 26/01/2017 - 23:54

El mexicano Leo Santa Cruz se reportó listo para su combate de este sábado en el MGM Grand de Las Vegas ante el irlandés Carl Frampton, considerada como la revancha más importante del calendario boxístico.

Santa Cruz (32-1-1) perdió ante el irlandés por decisión mayoritaria el pasado 30 de julio en Brooklyn, donde cedió su título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la posibilidad de convertirse en el mejor peleador de su división.

"Ahora voy a pelear en mi casa. Eso me da más confianza porque cuando peleamos en New York había mucha gente de Irlanda e Italia pero no muchos mexicanos. Ahora estoy en mi territorio, con muchos compatriotas de mi lado. Eso crea presión pero también me hace pelear con más comodidad", opinó el famoso "Terremoto" a la AFP.

Aunque no pone excusas para su derrota sufrida frente a Frampton, cree que la recuperación de su padre y entrenador, quien fue diagnosticado con cáncer en la espina dorsal antes del primer combate ante el irlandés, lo deja en mejor posición para el segundo combate.

"No hay pretextos, Frampton es un gran peleador y me ganó porque hizo mejor las cosas. Pero el tener a mi padre recuperado del cáncer que padecía me da más confianza. No hay ninguna distracción para esta pelea. Quiero ganar y dar una buena pelea, porque mis paisanos no me perdonan si no voy al frente", sostuvo el mexicano.

Para Frampton (23-0) en esta pelea solamente espera ratificar su dominio en el peso pluma.

"Leo es un gran peleador. Ahora cambian las circunstancias porque peleamos en la Costa Oeste, pero hice un campamento muy fuerte en Las Vegas. Me preparé como nunca para esta pelea porque espero la mejor versión de Santa Cruz para este combate", aseguró el irlandés.

"A los peleadores mexicanos les gusta ir siempre al frente, pero a los irlandeses también. Será una pelea entre dos guerreros tratando de dejar en claro quien es el mejor de los pesos pluma", afirmó Frampton, quien expondrá sus títulos superpluma de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la misma cartelera, el ex campeón mundial Mikey García (35-0) enfrentará al montenegrino Dejan Zlaticanin (18-0), que se convierte en el segundo rival del mexicano-estadounidense desde su retorno al boxeo luego de dos años de ausencia por problemas legales con su anterior promotora.

En este duelo estará en juego el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

"Acepté pelear con Zlaticanin porque es el peleador más completo de la división en este momento y me gusta probarme a mí mismo. Quiero ganar el tercer título mundial de mi carrera y espero que el sábado sepan que regresé más hambriento que nunca", dijo García en un aparte con la AFP.

"Todo lo que he ganado en el pasado es pura estadística, porque la historia se escribe en cada pelea. Luego del pleito con Zlaticanin quiero salir con la mano en alto, conservando mi invicto y sintiendo una vez más lo que significa tener un título mundial", precisó García, quien fue entrenado una vez más por su hermano, el experimentado Robert García.

Apodado "Dinamita" por el poder en sus manos, Zlaticanin llega a esta pelea invicto y con la intención de consolidarse como campeón.

"Esta es una pelea muy riesgosa para mí porque vengo a pelear a la casa de Mikey, que ha sido un gran campeón. Yo soy de pocas palabras porque me gusta hablar en el ring y aunque respeto a mis rivales, siempre salgo con la intención de destrozarlos", sostuvo.

