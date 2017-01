May se reúne con Trump en Washington para liderar el mundo "juntos de nuevo"

Recientemente el futuro embajador de Estados Unidos ante la UE ha declarado que "a la UE y al euro le queda de vida como mucho año y medio". Tiene grandes esperanzas de que desaparezca la UE, después de las próximas elecciones en Francia y en Alemania.



Los de la ultraderecha española están muy contentos con Trump, con Le Pen, con May... No saben lo que se avecina: España no pinta nada en el mundo. Y si desaparece la UE pintará todavía menos. Pura mierda para May, Trump y Le Pen. Ellos serán "el imperio".