El alcalde de Berlín pide a Trump que "no tome el camino del aislamiento" con el muro

28/01/2017 - 1:28

El alcalde de Berlín, Michael Mueller, ha instado al presidente estadounidense, Donald Trump, a desistir de su plan de construir un muro con México y a que "no tome el camino del aislamiento".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Mueller ha asegurado que este tipo infraestructuras crean divisiones y dolor y ha afirmado que "destruirá la vida de millones de personas".

"Nosotros los berlineses sabemos el sufrimiento creado por la división de un continente entero", ha asegurado el alcalde de la capital alemana en un comunicado.

"No podemos mirar en silencio cómo un país levanta un nuevo muro. No podemos dejar que nuestra experiencia histórica no sirva al pueblo al que debemos mucha de nuestra libertad: el pueblo americano", ha señalado.

"Le pido al presidente que no tome el camino del aislamiento, presidente, no construya este muro", ha afirmado Mueller en clara referencia al discurso del presidente Ronald Reagan que en 1987 pidió en Berlín el fin del muro que desde 1961 perimetró la parte de la ciudad bajo influencia occidental. El muro separó las dos zonas de la ciudad hasta 1989.