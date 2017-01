Ronaldinho ya se siente "embajador" del París Saint-Germain

AFP 28/01/2017 - 16:12

El brasileño Ronaldinho, antigua gloria del París Saint-Germain, ya se siente "embajador" del club, según explicó este sábado a la radio francesa RMC, en la víspera del duelo ante el Mónaco en el Parque de los Príncipes al que asistirá.

'Ronnie', de 36 años y que todavía no se ha retirado del fútbol aunque ahora no tiene equipo, desestimó la posibilidad de unirse al equipo dirigente de su antiguo club.

"Eso no es para mí. No me gusta. No entra en mis planes", señaló.

¿Y por qué no un papel de embajador del PSG en Brasil o por todo el mundo? "Eso sería un placer, pero yo ya me siento embajador allí donde voy. Me tratan como un antiguo jugador del PSG", dijo el delantero, conocido por su calidad y su amplia sonrisa.

"Es bonito ver la situación actual del PSG. Es una época diferente, el club ha conocido un gran cambio (tras la llegada de los propietarios cataríes en 2011). Pero mi paso por el club también fue feliz", añadió.

El brasileño visitó este sábado al equipo parisino en su entrenamiento para saludar, entre otros, a sus compatriotas Thiago Silva, con el que coincidió en el Milan y en la selección, y Thiago Motta, compañero en su etapa en el Barcelona.

Tras iniciarse en el Gremio de Porto Alegre, el mediapunta brasileño lanzó su carrera europea en París (2001-2003), antes de brillar en el Barcelona (2003-2008) y jugar en el Milan (2008-2011).

Ronaldinho todavía no se ha retirado y está en contactos con el Coritiba, de la primera división brasileña, para volver a los terrenos.

En su extenso palmarés el jugador cuenta con un Mundial (2002), una Copa América (1999), una Copa Confederaciones (2005), un Balón de Oro (2005), una Liga de Campeones (2006) y una Copa Libertadores (2013).

adc/chc/pm