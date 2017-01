Candidato de la derecha francesa François Fillon dice que peleará "hasta el final"

AFP 29/01/2017 - 4:43

El candidato de la derecha François Fillon dijo que "peleará hasta el final" en la campaña de cara a las presidenciales de abril en Francia, sin dejarse derribar por las acusaciones sobre presuntos empleos ficticios de su esposa como asistente parlamentaria.

Ex primer ministro y candidato de la derecha ganador de las elecciones primarias de noviembre pasado, Fillon replicó a esas acusaciones en una entrevista que publica este domingo el semanario Le Journal du Dimanche.

"¿Cómo no considerar que existen fuerzas obrando para hacerme callar y debilitar mi candidatura, o incluso impedir que me presente? ¿Cómo explicar tal violencia? ¿A qué clan estoy molestando? ¿Qué intereses he cuestionado?", se interroga Fillon.

"Se trata de una grosera manipulación, pero estoy seguro de que la justicia no se dejará manejar por estas maniobras que apestan a calumnia", agregó el candidato de Los Republicanos (LR, derecha) a la elección presidencial francesa.

"No dejaré que me derriben (...) No hay que darles el derecho a arruinar la democracia. Por esa razón, voy a pelear con todas mis fuerzas. Y hasta el final", advierte Fillon, antes de agregar que "sobre el fondo" del asunto sólo responderá "ante la Justicia" y que no se someterá "a un tribunal mediático".

El semanario satírico Le Canard Enchaîné asegura que Penelope Fillon, esposa del candidato, cobró 500.000 euros como asistente parlamentaria de su esposo y luego de su suplente en la cámara. "Los niveles de remuneración son falsos", retruca el candidato.

Según el semanario, Penelope Fillon recibió una remuneración entre 1998 y 2002, cuando su marido era diputado. Luego pasó a ser asistente del suplente de su marido cuando Fillon pasó a integrar el gobierno, entre 2002 y 2007, y nuevamente en 2012.

Penelope Fillon cobró además 5.000 euros mensuales por trabajar --ficticiamente según el semanario-- para el mensual literario Revue des Deux Mondes, propiedad de un amigo del ex primer ministro.

En la misma entrevista, Fillon se coloca a sí mismo a la derecha de todos los demás principales candidatos de la contienda electoral de abril --incluyendo la extrema derecha de Marine Le Pen-- que según él conforman actualmente "las cuatro izquierdas" de Francia.

"La primera es la izquierda pura, dura, roja. Es (Jean-Luc) Melenchon, el Fidel Castro de YouTube", explica Fillon, antes de señalar a "la segunda izquierda", el Partido Socialista, cuyos integrantes "se devoran entre sí" en la primaria que se define este domingo.

Luego viene "la izquierda número 3" encabezada según Fillon por Emmanuel Macron, ex ministro de Economía del gobierno socialista saliente, un candidato que tiene viento en popa en las encuestas pero que no participa en las primarias.

Para terminar, Fillon menciona con ironía a la "izquierda número 4" que según él encarna el Frente Nacional de Marine Le Pen, porque preconiza "la salida del euro", "la jubilación a los 60 años", el "aumento del salario mínimo" y la contratación "ilimitada" de empleados públicos. "El original es Melenchon, la copia es Marine Le Pen", remata el candidato de la derecha.

