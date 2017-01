Trump desata una oleada de críticas en todo el mundo por su veto a siete países pero insiste en que se aplicará

Londres, París y Berlín rechazan el argumento de la lucha antiterrorista

El portavoz republicano del Senado pide cautela a Trump

Washington matiza que el veto no afectará a los poseedores de 'green card'

Protesta de ciudadanos en el aeropuerto de Dallas. Imagen: Reuters.

Las críticas contra las restricciones migratorias del presidente Donald Trump se han multiplicado el domingo, después de que numerosos países, entre ellos aliados tradicionales de Estados Unidos, describieran las prohibiciones como divisivas y discriminatorias. Ajeno al caos y la confusión generadas, portavoces del Gobierno y de Defensa de EEUU han seguido insistiendo en que el veto se aplicará aunque los fallos judiciales serán cumplidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU ha insistido en que aplicará la polémica orden del presidente Trump que veta temporalmente la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, aunque cumplirá los fallos judiciales en contra de esa medida.

"El Departamento de Seguridad Nacional continuará haciendo cumplir todas las órdenes ejecutivas del presidente Trump de una manera que asegure la seguridad del pueblo estadounidense", ha afirmado el DHS (siglas en inglés del Departamento) en un comunicado.

Gobiernos desde Londres hasta Teherán censuraron el decreto de Trump, que suspendió por cuatro meses la entrada de refugiados a Estados Unidos y prohibió temporalmente la llegada de viajeros de Siria y de otros seis países de mayoría musulmana para, dijo Washington, proteger a los estadounidenses de atentados terroristas.

Una jueza federal bloqueó el sábado a última hora parte del polémico veto, en respuesta a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva de Trump que puso en dudad su constitucionalidad.

La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países. Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales en Virginia, Seattle y Boston tomaron decisiones similares.

El DHS ha indicado que el Gobierno "cumplirá los mandatos judiciales", si bien reiteró que las órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que "los viajes prohibidos seguirán prohibidos".

"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional", subrayó el comunicado.

Reine Preibus, jefe de gabinete del presidente de EEUU, Donald Trump, ha matizado que el veto no afectará a quienes poseen la tarjeta de residente permanente o green card, si bien tendrán que someterse a un mayor escrutinio.



Priebus, en declaraciones a la cadena NBC, ha señalado que la medida "no incluye a poseedores de una green card", que tienen el derecho a trabajar en Estados Unidos y posteriormente a solicitar la ciudadanía, y no se les negará el regreso al país.



Ha incidido sin embargo en que el veto tendrá un impacto en los residentes si "van y vienen" a esos países, pues estarán "sujetos a un mayor escrutinio".

Merkel: "La lucha antiterrorista no lo justifica"

En Alemania, que ha recibido a gran cantidad de personas que huyen de la guerra en Siria, la canciller Angela Merkel dijo que la lucha global contra el terrorismo no era excusa para las restricciones y "no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada sólo por su origen o su fe (religiosa)", dijo su portavoz.

Merkel expresó esa preocupación a Trump durante una llamada telefónica el sábado y le recordó que la Convención de Ginebra requiere que la comunidad internacional acepte a refugiados de guerra por razones humanitarias, añadió el portavoz.

La posición de Merkel coincidió con la opinión de gobiernos en París y Londres. "El terrorismo no conoce nacionalidades. La discriminación no es una respuesta", dijo el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, mientras que su homólogo británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter: "Es divisivo y equivocado estigmatizar a alguien por su nacionalidad".

Junto con Siria, la prohibición estadounidense afecta a viajeros con pasaportes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Trump refuerza su veto: "Nuestro país necesita controles extremos"

Trump dijo que su decreto, que veta indefinidamente la entrada de refugiados de Siria, no es "una prohibición contra los musulmanes", pero añadió que buscaría dar prioridad a cristianos que estén intentando escapar del país asediado por la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este domingo la necesidad de tener unas "fronteras fuertes y controles extremos" en referencia a la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por la que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Nuestro país necesita AHORA (sic) fronteras fuertes y controles extremos. Miren lo que está pasando por toda Europa y en el mundo. ¡Es un lío terrible!", ha señalado a través de un mensaje en su cuenta personal en Twitter, @realDonaldTrump.

Voces republicanas críticas

La única voz republicana crítica ha sido la del portavoz del Partido Republicano en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, quien ha afirmado que las autoridades deben tener "cautela" en lo que respecta a la imposición de restricciones a la entrada de extranjeros en el país. "Creo que es importante recordar que algunos de los recursos más valiosos de la guerra contra el terrorismo islámico radical son musulmanes, tanto en este país como en el extranjero (...). Tenemos que ser cuidadosos", ha argumentado durante una entrevista en un programa de la cadena ABC.

En cualquier caso, McConnell ha defendido la necesidad de endurecer los controles de entrada de los inmigrantes para incrementar la seguridad en el interior del país.

Otro republicano, John McCain, ha reconocido que la aplicación de la orden ejecutiva ha sido un "proceso confuso" y ha advertido de que medidas de este perfil podrían servir a la propaganda del Estado Islámico. Además, McCain ha expresado su preocupación por la decisión de Trump de incluir a su principal estratega ideológico, Steve Bannon, en el Consejo de Seguridad Nacional, donde tradicionalmente quedaban al margen los cargos políticos.

El silencio de los aliados árabes de EEUU

Los aliados árabes de Washington, como los estados del Golfo Pérsico y Egipto, optaron por permanecer en silencio.

El Gobierno de Irak, que es aliado de Estados Unidos en la batalla contra los fundamentalistas del Estado Islámico y tiene desplegados en su territorio a más de 5.000 agentes norteamericanos, tampoco hizo comentarios sobre el decreto. Pero algunos miembros del Parlamento iraquí dijeron que el país debía tomar medidas similares contra ciudadanos estadounidenses, tal y como anunció Irán.

Confusión en los aeropuertos

El decreto de Trump firmado el viernes entró en vigencia de inmediato, lo que desató el enfado y la confusión entre los viajeros con pasaportes de los siete países afectados y hundió en el caos al sistema migratorio de Estados Unidos. Grupos activistas y de derechos humanos, junto con políticos demócratas en el país, dijeron que pelearían contra las medidas.

En Teherán, el Gobierno dijo que tomaría acciones en represalia, pero el domingo el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif dijo en Twitter que los estadounidenses que ya contaban con visados de la república islámica podrían entrar sin problemas a Irán.

Trump, un empresario que capitalizó el temor de los estadounidenses por la violencia insurgente durante su campaña, había prometido lo que denominó como "vetos radicales" contra inmigrantes y refugiados procedentes de países que la Casa Blanca y el Congreso consideran de riesgo.

El presidente dijo el sábado que su decreto "está funcionando muy bien. Puedes verlo en los aeropuertos, los problemas han terminado".