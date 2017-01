Thiago Motta sueña con "una gran carrera como entrenador" en el futuro

AFP 29/01/2017 - 21:52

El mediocampista del París Saint-Germain Thiago Motta, internacional italiano nacido en Brasil, sueña "con una gran carrera" como entrenador en el futuro, según dijo en una entrevista emitida este domingo en la televisión Canal Plus.

"¿Por qué no? ES una idea que me gusta también. He aprendido mucho y aprendo mucho de Unai (Emery). Mi sueño es tener una gran carrera también como entrenador", afirmó.

¿Y querría entrenar al París SG algún día? "Si conoces un entrenador que no quiera dirigir al PSG, me lo dices", respondió Motta.

El jugador, de 34 años, termina contrato con el club parisino en junio de 2017. A mediados de noviembre afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport que la actual temporada sería sin duda "la última como jugador" del París Saint-Germain, equipo al que llegó en 2012.

