Trump asegura que no hay persecución contra los musulmanes y que en 90 días habrá visados normalizados

Será polémico y excéntrico pero hay que reconocerle que es de los pocos políticos que cumple sus promesas y esa honestidad hay que valorarla.



Además con esta medida evita que se cuelen terroristas entre personas honradas que las hay de todas las religiones y nacionalidades, al igual que delincuentes.



No obstante, el terrorismo islámico es algo que hay que prevenir para después no tener que lamentar casos como los ocurridos en Francia y Alemania o lo que nos pasó en España el 11-M.



La medida de investigar a ciudadanos EXTRANJEROS (en especial de religiones que promueven la guerra santa )que pudieran suponer un peligro antes de concederles la entrada a nuestro país o asilo es algo que debiéramos implantar en paises objetivo del terrorismo islámico.



También investigar los antecedentes policiales de cualquier ciudadano de paises no pertenecientes a la UE para evitar que se cuelen delincuentes como pasa actualmente.



No olvidemos que, una vez en España, esos ciudadanos suponen un coste para las arcas públicas (todos nosotros) porque en la mayoría de los casos vienen sin nada y hay que darles sanidad, educación, alojamiento, manutención, servicios sociales, ayudas a la integración, etc.



Sólo falta que encima de que estos extranjeros nos cuestan un dineral se dediquen a delinquir (por la laxitud de las penas que aquí se imponen en estos casos). Además por su credo religioso se creen con superioridad moral y con derecho a imponernos su pensamiento. Y no contentos con vivir en un país de gran tolerancia nos recriminan nuestro modo de vida siendo ellos los que no respetan nuestra libertad religiosa (incluso la de los que no la tienen). Recuerdo el caso de unos refugiados que se colaron en una piscina nudista alemana a insultar y amenzar a las mujeres que allí había.



Hay que investigar a cada persona que quiera atravesar nuestras fronteras y si no tiene un expediente inmaculado o hay la más mínima duda no dejarle entrar.



Lo fácil es ser progre y el café para todos pero ni hay café ni hay tazas suficientes y hay que priorizr el uso de recursos que son escasos y valiosos.



Y esos recursos que malgastamos en extranjeros se podrían destinar en atender necesidades básicas de los españoles nacidos y criados aquí durante generaciones. Por ejemplo fomentando la natalidad para garantizar nuestras futuras pensiones: con incentivos similares a otros países europeos tales como reserva de puesto durante 3 años de excedencia (a disfrutar indistintamente por padre o madre) para cuidado de menores cobrando 100% del sueldo el 1er año,95% el 2º año y 90% el 3º.Con guarderías y comedores escolares gratuitos para los/as españoles/asquienes que tengan 2 o más hijos. Con libros de texto gratuitos y material escolar a precio reducido. Esto además generaría más empleo y más consumo reactivando la economía.



Ese dinero que malgastamos, podría servir para crear planes de empleo y formación para los desempleados nacionales, mejorar nuestra sanidad, bajar el coste de bienes de primera necesidad y acabar con el copago de los medicamentos de los pensionistas,etc.



Los extranjeros ya no piden exigen (aunque no tengamos obligación de darles nada) no olvidemos que si nosotros fuéramos los que van a muchos paises extranjeros no se nos daría ningún derecho y si nos ven con una cruz colgada al cuello seríamos insultados, escupidos e incluso podrían lapidarnos hasta la muerte. Si delinquiéramos nos cortarían las manos y nos meterían en una prisión infecta (nuestras cárceles les parecen hoteles de lujo y encima les dan opción a estudiar y les dan una pensión de integración durante unos meses al salir.



Muchos vienen a nuestro país y se aprovechan de nuestros recursos, algunos delinquen y muchos además quieren imponernos su modo de vida o eliminarnos con atentados terroristas.



Aunque suene mal hay que priorizar la seguridad y la identidad nacional española sobre la caridad. Dicho de otro modo hay que proteger nuestros intereses nacionales.