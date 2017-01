El West Ham critica "la falta de respeto e implicación" de Payet

El West Ham, que el domingo traspasó al internacional francés Dimitri Payet al Marsella por 30 millones de euros, criticó este lunes "la falta de respeto e implicación" del futbolista, que inició un pulso con el club inglés para que le permitiera regresar a su país.

"El West Ham muestra su sincera decepción por el hecho de que Dimitri Payet no hiciera prueba de la misma implicación y del mismo respecto que le han profesado club y aficionados, especialmente con un nuevo contrato lucrativo de cinco años y medio, propuesto el año pasado", escribió el copresidente del club inglés, David Sullivan, en un comunicado.

"Quería insistir en el hecho de que no hemos tenido ninguna necesidad económica de vender a nuestros mejores jugadores y que la decisión de permitir a Payet salir correspondía al deseo del entrenador, en el interés de la unidad del equipo", añadió.

Preguntado por un periodista inglés en su presentación en Marsella, Payet contestó a las críticas de su ya exclub: "No tengo que justificar mi comportamiento. Si he querido cambiar es porque ya no me sentía bien en el West Ham".

El club inglés confirmó el domingo que el Marsella pagará 25 millones de libras (30 millones de euros) por los servicios de Payet, que de esta forma regresa al club francés un año y medio después de su salida al fútbol inglés.

"Para ser sinceros, el consejo de administración y yo hubiéramos preferido que se quedara para dar ejemplo, ningún jugador es más grande que el club", explicó Sullivan.

El centrocampista, una de las estrellas de Francia en la última Eurocopa, llegó al West Ham en verano de 2015 por cerca de 15 millones de euros procedente del Marsella.

Brilló en su primera temporada en la Premier League, hasta el punto de quedar 17º en la clasificación del Balón de Oro a los mejores futbolistas del año 2016.

La nueva dirección del Marsella se fijó como una prioridad el regreso del centrocampista. Los 30 millones que pagará por su contratación son el récord del club, que tenía hasta ahora el argentino Lucho González, fichado del Oporto por 22 millones en 2009.

