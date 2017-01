Uruguay se enfoca en Brasil tras "gran partido" ante Argentina (DT Coito)

AFP 31/01/2017 - 3:06

Uruguay enfocará su atención en el choque contra Brasil luego de golear 3-0 a Argentina en un "gran partido" disputado el lunes en Quito, por el hexagonal final del Sudamericano de fútbol Sub-20 de Ecuador-2017, dijo el DT charrúa Fabián Coito.

"Jugamos un gran partido", expresó el estratega a la prensa tras el clásico del Río de la Plata escenificado en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana, por la primera fecha de la fase final de la lid regional.

"Fuimos muy contundentes", agregó Coito, apuntando que "tenemos que enfocarnos en Brasil. Hay muy buenos equipos. De hecho, haber ganado a Argentina nos tonifica, nos entusiasma".

En la segunda jornada, del próximo jueves y en el mismo escenario, Uruguay jugará con Brasil.

Hay que "ver si podemos tener la misma suerte" ante la canarinha, anotó.

El entrenador admitió que a pesar de la vapuleada a la albiceleste, al elenco charrúa le costó encontrar la conexión precisa entre la línea defensiva y la ofensiva. "Estábamos sufriendo bastante", señaló.

Dijo que cada fecha del certamen, que premia con cuatro boletos para el Mundial Sub-20 de Corea del Sur-2017, "va dejando cosas", como equipos que ganan y van transformándose en planteles "duros", y los que pierden y "empiezan a desesperarse".

Coito quedó contento con la contundente victoria frente a Argentina, con la que empató 3-3 en la primera rueda de la competición.

Pero no pierde la calma. Confesó que antes del compromiso a sus pupilos les advirtió que el de este lunes era "un partido muy importante, pero no determina nada. Ganamos o no ganamos, nos quedan por delante cuatro finales más".

