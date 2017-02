El Leipzig viajará a Dortmund sin su mejor goleador Tim Werner

AFP 2/02/2017 - 15:57

El mejor goleador del Leipzig Timo Werner, que no se ha recuperado de una gripe, será baja para el desplazamiento del sábado a la cancha del Borussia Dortmund, anunció este jueves Ralph Hasenhuettl, técnico del equipo revelación de la Bundesliga (2º clasificado).

Werner, de 20 años, ha marcado 11 goles esta temporada. "Se siente mejor pero no tendría sentido que jugara esta jornada", señaló el preparador austriaco.

"No le podemos reemplazar directamente, pero hay una cosa que hemos hecho bien esta temporada, encontrar soluciones y no quejarnos cuando las cosas no nos salen", añadió.

Leipzig, a tres puntos del líder Bayern Múnich, tampoco podrá contar con su mediapunta sueco Emil Forsberg, que cumplirá su tercer y último partido de suspensión tras su tarjeta roja en la derrota 3-0 ante el Bayern Múnich del 21 de diciembre.

ryj/pm