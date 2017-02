Trump: "El mundo está en problemas, yo arreglo las cosas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado este jueves la tensa conversación mantenida con el primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, y ha asegurado que este tipo de "llamadas difíciles son necesarias porque el mundo está en problemas".

Trump colgó antes de tiempo a Turnbull tras criticar un acuerdo migratorio alcanzado por su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, que plantea el reasentamiento de 1.250 refugiados desde las islas de Papúa Nueva Guinea y Nauru, según el Washington Post.

Durante un discurso en el Desayuno Nacional de la Oración, Trump ha instado a los estadounidenses a no preocuparse por las "llamadas difíciles" que pueda mantener con otros dirigentes, en una alusión velada a Turnbull. "Tenemos que ser duros", ha defendido.

En este sentido, ha alegado que "el mundo está en problemas" y que otros países se han aprovechado durante estos últimos años de Estados Unidos. La actual Administración, ha añadido Trump, "lo arreglará". "Eso es lo que hago, arreglar cosas", ha apostillado.

Tras conocerse la tensa conversación, Trump recurrió a su cuenta en Twitter para reafirmarse en su postura: "¿Podéis creerlo? La Administración Obama acordó recibir a miles de inmigrantes ilegales desde Australia. ¿Por qué? Estudiaré este tonto acuerdo", prometió.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!