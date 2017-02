El 'fact-checking' se activó en Ecuador para campaña presidencial

El 'fact-checking', que ya opera en otros países latinoamericanos, llegó a Ecuador para detectar mentiras y verdades en los discursos de los presidenciables para las elecciones del 19 de febrero.

Con cuatro categorías -"cierto", "sí, pero", "insostenible" y "falso"-, EcuadorChequea somete a comprobación los dichos de los candidatos.

"Nosotros no verificamos promesas ni deseos sino hechos que se ajustan a una factualidad y que los candidatos sí los recogen para fundamentar un enunciado, un postulado, una proyección", dijo a la AFP Iván Flores, coordinador de la organización que se financia con un aporte de Canadá.

EcuadorChequea, para el que "los juegos de seducción de los candidatos ganan usualmente la partida al derecho de la ciudadanía a exigir información sólidamente documentada", analiza los planes de gobierno.

Estableció que la mitad de los programas se desvinculan de temas como matrimonio gay, aborto, discapacidades y personas desaparecidas, y que se enfocan en endeudamiento, educación, empleo, corrupción y eliminación de impuestos.

"Nos interesan enunciados que se circunscriban en lo económico y en el tema de democracia. Esos son como los dos grande ejes editoriales (...) considerando que estos son los dos universos de mucha polémica", señaló Flores.

A pesar de la verificación de datos, Irene Larraz, también de EcuadorChequea, dijo a la AFP que "es muy difícil decir cuál es el que más miente o cuál es el que dice cosas ciertas" en los discursos electorales.

Agregó que los políticos no siempre dicen frases que puedan ser chequeadas.

En el país, el 'fact-checking' ha generado "resistencia en general, si no es de todos, de bastantes de los candidatos porque hasta ahora no había un medio que hiciera una verificación de lo que dicen, no estaban bajo la supervisión de alguien que les dijera 'señores, están mintiendo'", aseguró Larraz.

Flores confió en la verificación de datos "sea un aprendizaje también para los actores políticos porque el discurso de la transparencia tiene que trascender de eso, del discurso, y ser una práctica cotidiana".

EcuadorChequea está impulsada por experiencias de otras organizaciones regionales como la argentina Chequeado.com y la colombiana Colombia Check-

