Ministro de Defensa de Colombia exige a ELN que libere a soldado

AFP 2/02/2017 - 21:27

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, exigió este jueves al ELN que libere a un soldado capturado días atrás en el este del país, al igual que esa guerrilla entregó hace unas horas a un excongresista en su poder desde abril.

"Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado. Pero eso no ha sucedido, lo cual me lleva nuevamente a exigirle al ELN la liberación", señaló el ministro a periodistas, tras celebrar que el exlegislador pueda estar ya con su familia.

El soldado profesional Freddy Ernesto Moreno, de 39 años, fue reportado como desaparecido el domingo por la fuerza pública en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y el martes el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) reconoció haberlo capturado el sábado.

El gobierno calificó de "gesto hostil" la retención del militar, que aporta "una preocupación nueva" al proceso de diálogos, según dijo el miércoles Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del presidente Juan Manuel Santos con el ELN.

Villegas dijo que la "suerte" de Moreno sigue "pendiente", a pesar de los "contactos" con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el organismo humanitario que suele facilitar la entrega de cautivos de grupos al margen de la ley.

"Tenemos información de la Cruz Roja de que había intenciones de soltarlo", dijo durante un recorrido para evaluar el avance de la erradicación de cultivos de coca en Tumaco (Nariño, suroeste), uno de los principales puntos de salida de cocaína del país.

"Eso no ha sucedido (y) seguimos haciendo todas las averiguaciones", añadió, manifestando su disgusto por declaraciones de la guerrilla de que tienen "muy poquitos" retenidos. "Eso es absolutamente rechazable", subrayó.

La familia del soldado rehén del ELN, última guerrilla activa de Colombia tras el acuerdo con las FARC, pidió el martes al gobierno postergar el inicio de los diálogos de paz, previsto para la próxima semana en Quito, hasta tanto Moreno no sea liberado.

"Que todos los secuestrados o las personas que tenga el ELN sean liberadas, porque todos tienen el mismo derecho de estar con sus familias y que no se inicie un proceso sin antes ellos liberar a toda la gente", dijo a la AFP Gloria Moreno, hermana del militar.

