Bruce Arena califica de "triste" el decreto antiinmigrantes de Trump

AFP 3/02/2017 - 1:17

El entrenador del equipo nacional de fútbol de Estados Unidos, Bruce Arena, calificó de "triste" la prohibición del presidente Donald Trump de ingreso a Estados Unidos para refugiados de siete países mayoritariamente musulmanes.

"Es algo que me parece triste ya que nuestro deporte tiene una dimensión global", dijo Arena en una entrevista con The Washington Post el jueves desde Chattanooga, Tennessee, donde su selección entrena para un partido amistoso contra Jamaica el viernes.

"Viajamos por el mundo, nos encontramos con todo tipo de personas y nos damos cuenta que está lleno de gente maravillosa", añadió.

"Tenemos gente mala en el mundo, tenemos gente mala en nuestro país, pero claramente una gran mayoría de la gente es buena, es fabuloso cuando podemos darles la oportunidad de formar parte de nuestro país", acotó Arena.

Los comentarios del DT estadounidense se suman a los de los entrenadores de la NBA, Steve Kerr, de Golden State Warriors, y Gregg Popovich, de los San Antonio Spurs, criticando el decreto antiinmigrantes de Trump.

Arena está en las primeras etapas de su segunda temporada al timón del equipo masculino de Estados Unidos.

Fue contratado para reemplazar al alemán Jurgen Klinsmann, despedido después de que los estadounidenses perdieran sus dos primeros partidos de clasificación para la Copa Mundial Rusia-2018 frente a México y Costa Rica, en noviembre.

Añadió Arena que los movimientos de Trump sobre la inmigración han sido tema de conversación entre los jugadores estadounidenses, concentrados por tres semanas para dos partidos amistosos.

"Nuestros chicos no son inmunes a las noticias. Saben lo que está pasando, no creo que sea lo primero de lo que hablan, pero ciertamente es un problema, no creo que haya una persona en nuestro equipo que piense que la prohibición de los musulmanes o de cualquier otro grupo es correcta", puntualizó el técnico de Estados Unidos.

