Duterte anuncia el fin de la tregua con los rebeldes maoístas

3/02/2017 - 9:49

Enlaces relacionados Los rebeldes maoístas de Filipinas anuncian que el alto el fuego unilateral terminará el 10 de febrero (1/02)

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que la tregua acordada con el Ejército del Nuevo Pueblo (NPA) llegará a su fin el viernes por la noche, en línea con los rebeldes maoístas, que esta semana avanzaron que el 10 de febrero retomarían los combates.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Les he pedido a los soldados que vuelvan a sus cuarteles, limpien sus armas y se preparen para luchar", ha dicho Duterte en declaraciones a la prensa durante la inauguración de un sistema de riego impulsado por energía solar en Cotabato Norte, según informa ABS-CBN.

El líder filipino ha explicado que su decisión obedece al anuncio realizado el pasado miércoles por el NPA, según el cual reanudará la guerra el 10 de febrero por la negativa del Gobierno a continuar con la liberación de guerrilleros y por "aprovecharse de forma traicionera de la declaración unilateral de alto el fuego".

"Ya hice todo lo necesario para liberar a sus líderes y ahora me piden que libere a otros 400 presos políticos (...) No soy el dueño de la República de Filipinas, no decido solamente yo, tengo que consultar con el pueblo y los militares", ha justificado Duterte.

El jefe de Estado ha lamentado que, en este contexto, "la paz con los comunistas no podrá alcanzarse en esta generación". En cambio, el NPA, considera que "es posible negociar mientras se combate hasta que se alcancen acuerdos sustanciales para hacer frente a las causas principales del conflicto armado y se ponga la base para una paz justa y duradera".

El alto el fuego fue pactado en Oslo como parte de un acuerdo que tiene como objetivo acelerar el proceso de paz y acabar con un conflicto armado que comenzó hace más de 50 años y que se ha cobrado la vida de alrededor de 40.000 personas.