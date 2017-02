EEUU.- Los liberales en la Eurocámara se suman a petición de que UE rechace a Malloch como embajador de EEUU

3/02/2017

Los 28 tienen un plazo de 30 días para avalar o no el nombramiento

El presidente del grupo liberal (ALDE) en el Parlamento Europeo, el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt, también se ha sumado a la petición del Partido Popular Europeo y los Socialistas y Demócratas para que la Unión Europea rechace a Ted Malloch si finalmente la Administración de Donald Trump le propone como embajador ante la UE.

"El posible embajador de EEUU ante la UE quiere destruir a la UE. No debemos aceptarle", ha dicho el líder liberal a través de las redes sociales.

Los 'populares' y socialistas en la Eurocámara reclamaron el pasado miércoles que la UE rechace a Ted Malloch si finalmente le confirma la Administración de Donald Trump para el cargo después de que haya ironizado que ayudará a destruir la Unión durante un debate de urgencia sobre el veto impuesto a los nacionales de siete países de mayoría musulmana.

El presidente del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, dejó claro en el debate que no se puede "dar la bienvenida a un embajador de Estados Unidos que quiere ver el fin de la Unión Europea", al tiempo que ha criticado que Trump "quiere una Europa débil y dividida". "No se puede acreditar a esta persona. No podemos trabajar con alguien así", aseguró.

Los socialistas en la Eurocámara también reclamaron que se declare persona "non grata" a Malloch y que se le rechace como embajador estadounidense ante la UE. El presidente del S&D, el italiano Gianni Pittella, fue más lejos al defender que "sería bueno" si los Gobiernos europeos llaman "a sus embajadores para consultas" desde Washington en señal de protesta por el veto a musulmanes, al tiempo que ha reclamado que Trump no sea "invitado" a Europa "hasta que esta cuestión se haya resuelto".

SE NECESITA VISTO BUENO DE LOS 28

Aunque la UE no requiere plácet para los embajadores, sí existe un proceso por el que los Estados miembros cuentan con un plazo de 30 días para rechazar una candidatura, a partir del momento en que esta se comunica formalmente, a través de una nota verbal con un currículum vitae del candidato, al Servicio de Protocolo de la Comisión Europea.

Una vez que la Unión Europea da el visto bueno al candidato, el Servicio de Protocolo de la Comisión envía una nota verbal vía la Embajada de EEUU al Departamento de Estado. "S se rechaza, simplemente no se contesta", han explicado a Europa Press fuentes europeas, que han admitido que se requiere "el consenso" de todos los países para dar luz verde al nombramiento de un embajador de un país tercero.

ENVÍAN CARTA FORMAL A TUSK Y JUNCKER

Weber y Verhofstadt por un lado y Pittella por otro han remitido sendas cartas este jueves al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para pedirles formalmente que no acepten las credenciales de Malloch si es propuesto.

"Estamos firmemente convencidos de que personas que ven su misión perturbar o disolver la Unión Europa, no deben ser acreditados como representantes oficiales ante la UE", reclaman los líderes popular y liberal en su misiva conjunta.

Ambos han calificado de "malicia escandalosa" sus declaraciones públicas "denigrantes" para la UE como "su ambición de 'domar al bloque como derrumbó la Unión Soviética'", su apoyo "la disolución de la Unión Europea" y su apuesta de que el euro desaparecerá "en meses" y han avisado de que un embajador que hable así "tiene el potencial de minar seriamente la relación trasatlántica".

Pittella también ha avisado de que sus declaraciones "muestran claramente" su "hostilidad, no solo hacia la Unión Europea" sino también sus valores y principios comunes y que ignorar esta postura "minaría" la relación futura con la Administración estadounidense y "potencialmente podría contribuir a extender el populismo y euroescepticismo en toda Europa".