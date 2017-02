Rajoy y May conversan sobre el proceso hacia el 'Brexit' sin abordar los términos de negociación

3/02/2017 - 13:21

LA VALETA, 3 (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su colega británica, Theresa May, han mantenido este viernes un breve encuentro bilateral para conversar sobre el proceso hacia el 'Brexit', pero sin abordar los términos de la negociación, que la Unión Europea se niega a iniciar hasta que Londres no notifique formalmente la decisión de abandonar el bloque.

En una charla de unos veinte minutos, previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en La Valeta (Malta), May ha expuesto las últimas novedades del proceso, tras presentar ayer su 'hoja de ruta' en Londres, y ha confirmado que mantiene los planes de activar la negociación con los Veintisiete "antes de que finalice marzo".

Rajoy, por su parte, ha abogado por que las conversaciones para consumar el divorcio británico sean "constructivas" y "en positivo", con el objetivo de "no perjudicar" a los intereses de los ciudadanos españoles que viven en Reino Unido, ni de los británicos que residen en España, han informado fuentes del Gobierno.

El presidente también ha confiado en que el proceso pueda avanzar "con rapidez" y conducido de manera que sea posible "mantener buenas relaciones" entre la Unión Europea y Reino Unido, cuando éste sea ya un país tercero.

Pese a la oportunidad de tratar asuntos de interés común, la cuestión de Gibraltar no ha sido tratada por Rajoy y May, según las fuentes consultadas, porque es un asunto de carácter "bilateral" --no europeo--.

Tampoco han hablado del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que Theresa May visitó la semana pasada en Washington, después de las fuertes críticas del norteamericano dirigidas hacia la Unión Europea.

Además, la Unión Europea mantiene la puerta cerrada a negociar las condiciones del 'Brexit' hasta que el Gobierno británico no invoque el artículo 50 del Tratado de la UE, lo que en la práctica activa la negociación formal y una cuenta atrás irreversible de dos años para pactar una salida.

La 'premier' ha aprovechado su encuentro con los líderes europeos para concertar varias reuniones bilaterales con algunos de ellos, como Rajoy o el austríaco Christian Kern.

Entre tanto, los Estados miembros trabajan sin Reino Unido en diseñar las que serán las líneas generales de la conversación, para tener preparada la estrategia del bloque cuando arranquen las conversaciones.