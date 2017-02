Schwarzenegger responde a las críticas de Trump sobre su programa: "Intercambiemos los trabajos"

Donald Trump sigue arremetiendo contra todo lo que se le pone por delante. Su última víctima ha sido el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien lejos de cortarse ante las palabras del presidente decidió contestarle con una sugerente idea: un intercambio de trabajos.

Antes de ser candidato y posterior presidente por el Partido Republicano, Trump dirigía en la cadena NBC el programa El Aprendiz, un show en el que varios empresarios se ponían al mando de una de las empresas del multimillonario. Pero cuando comenzó la carrera por conseguir el Despacho Oval, el ahora presidente decidió dejar el cargo de presentador, siendo Arnold Schwarzenegger quien cogería el testigo.

Desde el cambio, el programa ha visto como su audiencia disminuía varios puntos, algo que Trump no ha dejado pasar por alto y comentó el pasado jueves durante el Desayuno Nacional de la Oración. "Tuvimos un éxito extraordinario con El aprendiz y cuando me lancé a la campaña por la presidencia, tuve que dejarlo. Contrataron a una estrella cinematográfica, Arnold Schwarzenegger, para reemplazarme. Y hemos visto lo que ha pasado, una caída vertiginosa de la audiencia, un desastre total", agregó el presidente. "Quiero rezar por Arnold y por su rating, ¿Vale?", finiquitó en medio de las risas.

Unas palabras que no se ha tomado bien el actor austriaco y quien a través de las redes sociales ha decidido contraatacar a Trump ofreciéndole la posibilidad de volver a dirigir el programa a cambio de ceder la presidencia.

"Ey, Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos nuestros trabajos? Tú te pasas a la televisión, ya que eres todo un experto en audiencias, y yo asumo tu trabajo, así la gente podrá por fin dormir tranquilamente de nuevo", ha dicho el exgobernador de California.

Unas palabras que completó el portavoz del artista que dio vida a Terminator en la cadena ABC News: "Arnold está rezando para que el presidente Trump pueda mejorar su propio índice de aprobación, que ha sido el peor en la historia para un presidente entrante, tomándose su trabajo seriamente y trabajando de forma inclusiva".

No es la primera vez que Trump llama la atención de su exprograma y se refiere al austriaco. A principios de 2017 el presidente usó su cuenta personal de Twitter para mandar la primera crítica. "Wow, las audiencias están ahí y Arnold Schwarzenegger se ha hundido en comparación con la máquina de las audiencias, Donald Trump. Pero a quién le importa, él apoyó a Kasich y Hillary", sentenció por aquel entonces el mandatario.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for....