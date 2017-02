Trump anuncia las primeras sanciones a Irán tras el lanzamiento de un misil báltico por parte de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto este viernes sanciones a 12 individuos y 13 entidades iraníes en respuesta al lanzamiento realizado esta semana por Teherán de un misil balístico que contraviene los términos del acuerdo internacional firmado en 2015 entre el país persa y las potencias internacionales.

Esta decisión, publicada este viernes por el Departamento del Tesoro norteamericano en su página web, se trata de la primera acción tangible ordenada por Trump desde su llegada al poder el pasado 20 de enero, tras una campaña donde priorizó el castigo contra la república islámica, país al que considera uno de los principales mecenas del terrorismo internacional, tras años de "blanda diplomacia" de la administración Obama.

En el comunicado que acompaña a la lista de sancionados, el Departamento del Tesoro defiende la medida como una respuesta al lanzamiento del misil y a las "actividades iraníes que desestabilizan la región".

"Estas sanciones", añade el Tesoro, "son completamente consistentes con los compromisos adoptados por Estados Unidos en el marco del acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015 y conocido oficialmente como Plan de Acción Integral Conjunto".

Poco después de que se anunciaran las sanciones, fuentes de la administración Trump, bajo condición de anonimato, indicaron a Reuters que estas medidas son "pasos iniciales contra el provocador comportamiento de los iraníes", de importancia "crítica" a la hora de "combatir las malignas acciones" de la república islámica, cuyas autoridades no deberían "hacerse los sorprendidos" ante esta decisión.

Como respuesta, Teherán ha anunciado que impondrá restricciones a individuos y entidades de Estados Unidos por ayudar a "grupos terroristas regionales", en represalia por las sanciones adoptadas horas antes por la Administración de Donald Trump, según la televisión oficial.

Estas sanciones tienen lugar en un día en que el presidente Trump iniciaba su jornada en Twitter con un nuevo alarde de fuerza a través de al advertir a Irán de que "está jugando con fuego" si creen que pueden subestimarle.

"Irán está jugando con fuego. No entiende lo 'amable' que fue con ellos el presidente Obama. ¡Yo no!", ha sentenciado Trump, en la última réplica del rifirrafe con la república islámica, que ayer acusó al presidente estadounidense de "ayudar a los terroristas" con sus constantes "provocaciones".

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!